聖誕市場襲擊案庭審：「然後我就踩下了油門（沖向人群）」

（德國之聲中文網）“當時是我在開車，”被告塔勒布·A（本文中簡稱“塔勒布”）在本周庭審開始第一天承認道。在2024年12月20日的馬格德堡聖誕市場襲擊案中，一名九歲男孩和五名年齡在45歲至75歲之間的婦女遇難，另有300多人受傷。

來自沙特阿拉伯的塔勒布周二（11月11日）談到了他的作案動機：他說想引起人們對他所關注之事的關注，包括保護沙特阿拉伯婦女。“我只是想讓全世界聽到我的聲音，讓他們知道我們正遭受苦難，我們正在遭受迫害，”塔勒布談到沙特時說道。

他提到的另一個作案動機是對警方、檢察院等德國當局的失望。他聲稱，在他反對他認為“腐敗”的科隆難民援助組織的行動中，德國當局不僅沒有幫助他，反而對他本人進行了調查。據他陳述，動機是對民事訴訟的進程和結果感到不滿和沮喪，以及他提起的幾項刑事訴訟均未取得成功。

塔勒布說，在2023年8月至2024年12月期間，他曾多次前往馬格德堡策劃襲擊，此前也考慮過對檢察院或者市中心的咖啡館進行襲擊。這位51歲的男子稱，他最終決定駕駛租來的汽車沖進聖誕市場是臨時決定的。

“我不在乎是否有人死亡”

塔勒布還談到了他在襲擊時的感受：“我不在乎是否有人受傷或死亡。”他說，在行動前的最後幾秒鐘，他腦海中閃過無數念頭。“然後我就踩下了油門。”

這位被告聲稱，他當時沒有注意到任何傷亡人員。直到後來，他才重新記起襲擊事件以及受害者。他說：“我看到一個女人從擋風玻璃上滑過。”

據調查，被告在作案時並未受到酒精或其他類似物質的影響。

與柏林聖誕市場襲擊事件的相似之處

開車沖撞人群的作案手段，讓人聯想起伊斯蘭極端分子阿尼斯·阿姆裡（Anis Amri）2016年在柏林聖誕市場發動的襲擊。2016年12月，他駕駛一輛卡車沖入人群，造成12人死亡，67人受傷。阿姆裡還殺害了這輛被盜卡車的原司機。突尼斯人阿姆裡後來在意大利逃亡期間被擊斃。

傷亡更慘重的是同年7月，另一名突尼斯人在尼斯發動的襲擊，同樣使用卡車作案：造成86人死亡，400多人受傷。

塔勒布2006年來到德國，擔任精神科醫生

不過，與柏林聖誕市場襲擊案凶手、難民危機期間來到德國的伊斯蘭極端分子阿姆裡不同的是，塔勒布自2006年就居住在德國，在薩克森-安哈爾特州貝爾恩堡一家精神病罪犯收容機構擔任專科醫生。

然而，這位精神科醫生本人似乎也早已存在健康問題。薩克森-安哈爾特州議會調查委員會的調查結果印證了這一點。該委員會還在調查馬格德堡聖誕市場為何沒有使用路障進行充分的安全防護。自柏林聖誕市場襲擊發生以來，使用混凝土路障本來已成為標准做法。

以48公裡/時的速度橫沖直撞

調查顯示，塔勒布利用安全漏洞，以高達48公裡/時的速度沖撞人群。德國《世界報》的一篇報道援引薩克森-安哈爾特州暴力與激進化預防中心（SALAM）的專家報告稱，這起致命襲擊是一起有預謀的恐怖襲擊。

報告指出，塔勒布自認為是國際右翼極端主義網絡的一員。他在網上分享了大量來自知名極右翼人士的內容，包括所謂“歐洲伊斯蘭化”的陰謀論。他也被認為是德國選擇黨（AfD）的支持者，該黨被德國聯邦憲法保衛局認定為右翼極端主義政黨。

安全部門此前已經進行了“潛在威脅評估”

據薩克森-安哈爾特州警方稱，2023年和2024年針對塔勒布已進行了多次 “潛在威脅評估”。“潛在威脅”指的是被認為有能力實施襲擊的個人。警方表示，然而塔勒布當時無法被歸類為伊斯蘭主義者、右翼極端分子或左翼極端分子。

局勢復雜、襲擊規模巨大，這些因素都體現在目前正在進行的庭審中。由於訴訟涉及眾多當事人，包括140多名共同原告，法院額外租用了場地。審判預計將持續到2026年3月，共計近50個工作日。

迄今，檢方已傳喚了400多名證人。塔勒布自襲擊發生之日起就被審前拘留。如果罪名成立，他將面臨終身監禁的謀殺罪判決，並可能被預防性拘留。所謂“預防性拘留”是指即便服刑期滿，也要實施拘留，以保護公眾免受危險罪犯的侵害。這是德國刑法中最嚴厲的刑罰。

作者: Marcel Fürstenau