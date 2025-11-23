聖誕心願卡公益不停歇 耐斯19年來為７千多孩子圓夢

連續舉辦19年的耐斯王子大飯店聖誕心願卡活動，今年將為400名弱勢孩童圓夢。（圖：龐清廉攝）

寒冬將到，嘉義地區400名弱勢孩童的微小願望，正等待被實現。嘉義市耐斯王子大飯店舉辦「聖誕心願卡活動」今年邁入第19屆。這項善心活動累計已陪伴超過七千名弱勢孩童度過寒冬，讓孩子們在聖誕節前，都能收到一份屬於自己的溫暖與希望。

今年400名弱勢兒童的願望看似平凡，卻承載生活的重量，有孩子缺乏保暖衣物，有的家裡沒有書桌，有的家庭甚至連電鍋都買不起。特別是有一個家庭，不幸遭逢火災，所有衣物全數燒毀，家中6名孩子都希望能有一件羽絨衣或外套，好讓冬天不再寒風刺骨。值得一提的，今年共43位孩童提出想要有一輛腳踏車的心願，而這些願望再度由同一位善心大德全數認領。他多年來已經默默認捐所有的腳踏車，為孩子送上一份能騎向希望的禮物。

廣告 廣告

家中不幸發生火災，燒毀衣物，一家6名孩子都希望今年冬天能有一件可以禦寒的外套或羽絨衣。（圖：龐清廉攝）

在啟動儀式中，耐斯廣場總經理鄭百三、嘉義市政府民政處處長林家緯與家扶中心、世界展望會等單位共同陪伴孩子掛上心願卡。嘉義市政府也攜手響應，認捐了12位孩童的心願，用行動支持孩子、傳遞城市的溫度。

耐斯飯店感謝耐斯企業、愛之味、第一生技及奮起福企業執行長陳岱聲等多家合作企業共同響應，年年投入物資與協助，讓孩子們感受到社會的陪伴。今年的贈禮儀式將在12月13日舉行，心願卡現正開放認領，飯店呼籲善心民眾盡量提供全新禮物，並於12月10日前送至飯店，讓孩子們都能如期收到聖誕驚喜。（龐清廉報導）