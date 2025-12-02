聖誕必看經典！《La La Land》、《愛是您・愛是我》甜蜜重映

橫掃奧斯卡 6 大獎的《La La Land》是經典愛情大片。（圖／海鵬提供）

台中藝術電影院「中山73」影視藝文空間12月份將推出「雙焦點主題」影展，焦點主題「愛無設限：在旋律中相遇」，精選了三部愛意無限的絕美佳片。包括擁有「聖誕節必看」美譽、洋溢幸福氛圍的《愛是您・愛是我》；將情侶分手寫成美好契機、情節動人且峰迴路轉、直擊戀人的愛情初心的《愛情無論如何》；以及大銀幕 10 週年限定回歸、橫掃奧斯卡 6 項大獎的愛情經典《樂來越愛你》（La La Land），並被選為本月「嚴選電影」。三部愛情電影伴隨醉人旋律，陪伴觀眾以最動人的光影時刻迎接精彩的 2026，甜蜜回甘、餘韻無窮。

至於首波主題聚焦「千面影后－伊莎貝雨蓓」，一次呈現影后四部名作。包括與南韓名導洪常秀合作的詩意之作《旅人所嚮》；遠赴日本「千寺之城」京都拍攝的《日安，朵朵》；攜手坎城名導安德烈泰希內的《鄰家密友》；以及與法國導演尚保羅沙洛梅合作的懸疑力作《無人相信的真相》。四部電影風格各異，充分展現「大滿貫影后」伊莎貝雨蓓千變萬化的魅力，影迷也絕對不錯過。

「聖誕節必看經典」不能少了《愛是您・愛是我》。（圖／海鵬提供）

12月還推出「首輪藝術電影」，則強打繪本畫風的動畫《聖誕五告讚》。該片以2D數位動畫製作，並由5位導演負責編寫並執導5個故事，以精采的畫面來說故事，頌揚人類與動物之間的友誼。每個故事風格鮮明，融合了水彩畫、日本捲軸畫、木刻版畫或紙雕等藝術，不僅獲選法國安錫等十多個國際動畫影展，更熱賣全球超過50個國家地區版權，獲國際影媒讚賞是「引人入勝的冒險故事」。

另一部則是紀錄神片《攀岳人生》，講述四屆視障攀岩冠軍的「攀岩之神」小林幸一郎，決定完成終極夢想，挑戰位於美國猶他州、海拔1863公尺的傳奇岩壁「漁夫塔」，完成最熱血震撼的攀岩之旅故事影片敘述他如何與他的攀岩搭檔鈴木直也，展開這場驚天動地的冒險，不僅榮獲第33屆日本電影評論家獎最佳紀錄片，更勇奪多倫多日本電影節觀眾票選獎。

繪本畫風的動畫《聖誕五告讚》由5位導演負責編寫並執導5個故事。（圖／海鵬提供）

「中山73」最受闔家喜愛的「WOW！動畫」單元，12月份將帶來兩部均由文學改編的動畫電影《傲嬌公主的奇幻冒險》與《擊浪青春》。《傲嬌公主的奇幻冒險》改編自捷克經典童話，講述一位任性公主以「愛」拯救王國的奇幻旅程，口碑亮眼、更連續蟬聯捷克三週票房冠軍。《擊浪青春》改編自日本著名小說家敷村良子的獲獎小說，描繪一群全心投入划船競技的高校女生熱血青春故事。

而12月「台中拍」單元，將強勢推出由資深藝人李㼈擔任製片、安景鴻執導的勵志電影《突破：三千米的泳氣》作為強打，講述七位盲泳者成功完成泳渡日月潭心願的故事。該片由李紫嫣、蕭煌奇、范逸臣、翁家明、林美貞、王月和李㼈主演，口碑鼎盛，全台票房已突破930萬台幣，正向千萬票房持續邁進。

為讓觀眾更深入了解影片幕後歷程，台中市影視發展基金會將於本周六（6日）下午四點，在「中山73」舉辦主題講座《突破自我的勇氣》，邀請女主角李紫嫣分享她為戲泳渡日月潭的驚險經驗及演藝工作趣事，活動可於「中山73」官方臉書粉絲專頁報名參加。

《突破：三千米的泳氣》由李紫嫣、蕭煌奇、范逸臣、翁家明、林美貞、和李㼈主演。（圖／海鵬提供）

