聖誕急凍！2股強冷空氣交會 鄭明典：今晚還有第二波降溫

[Newtalk新聞] 今（25）天大陸冷氣團南下，全台低溫驟降。前中央氣象局長鄭明典指出，目前正有2股冷空氣在台灣北方強風區匯流，左側是來自西方的冷高壓，也是上午沿海地區每小時下降1度的主因；右邊還有另外一個從北方極渦下來的冷空氣，預計將在晚上帶來第二波降溫。

鄭明典在臉書PO文，一篇是新竹的24小時溫度圖，另一篇是850百帕風場突。鄭明典表示，上午中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象，不少測站平均降溫超過每小時下降1度，直到上午8時半，已持續下降超過4度，這波降溫應該相當有感。

至於會造成氣溫驟降的原因，是因為現在在台灣850百帕風場北方強風區，有兩股冷空氣匯流。左側順時針旋轉氣流，來自由西方過來的冷高壓，這個冷高壓偏南出海，冷空氣現在正影響台灣，這是早上第一波「快速降溫」的冷空氣來源。

右側箭頭處還有另一股冷空氣出海，這是來自北方的另一個冷高壓，這股冷空氣可以說是源自極渦，主要沿低壓區逆時針旋轉，這股冷空氣遭遇南方來的氣流，在日本附近形成鋒面，地面也開始有對應的溫帶氣旋發展。模式預測，稍後整個低壓區會加強、加深，部分北方極渦下來的冷空氣有可能往南，這部分今天晚上可能給台灣帶來第二波降溫。

目前正有2股冷空氣在台灣北方強風區匯流，左側是來自西方的冷高壓，也是上午沿海地區每小時下降1度的主因；右邊還有另外一個從北方極渦下來的冷空氣，預計將在晚上帶來第二波降溫。 圖：擷自鄭明典臉書