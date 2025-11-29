聖誕愛傳頌！「張善政、林立」攜手 送愛助弱勢

圖／TVBS

29日在桃園藝文廣場舉辦聖誕愛傳頌活動，由市長張善政和樂天桃猿隊長林立，共同擔任公益大使，這是林立第二年參加，今年還加碼限量摸彩20顆簽名球，吸引民眾捐款500元認捐毛毯，關懷弱勢家庭。

圖／TVBS

現場聚集好多民眾，除了摸彩活動還有聖誕市集。

桃園市政府靈糧堂和關懷協會合作，29日在藝文廣場舉辦聖誕傳愛活動，市長張善政和樂天桃猿隊長林立，共同擔任公益大使，希望市民可以認捐毛毯，以實際行動為弱勢孩童捐出善意，傳遞溫暖與關懷。

樂天桃猿隊長林立：「參加這個活動的含意，當然是公益嘛，那一方面我自己也是基督徒，然後又是公益活動，那我覺得去關懷這些比較弱勢的人士或是團體，剛好在球季結束，可以去做這些事情，那有機會去參加，我覺得是非常有意義的事情。」

這已經是林立連續第二年投入公益行列，去年他在世界12強棒球賽奪冠後，以高人氣成功募集到200雙新鞋，今年還加碼限量摸彩，提供20顆林立的簽名球，有20位幸運民眾可以獲得，還邀請到了10號隊友一起參加。

市長張善政：「希望要募到給將近5500個家庭的禮券達標，希望要募500條毯子達標，每年在聖誕節的時候，這個聖誕愛傳頌是我們桃園最有溫暖的活動之一，讓我們很多經濟弱勢的家庭能受到照顧。」

市府和許多企業合作，希望在歲末時節寒冷的冬季，讓弱勢家庭也能感受到溫暖。

