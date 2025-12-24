聖誕愛心化為實際行動 揪攤集消費聯盟「愛心鞋盒揪甘心」成果豐碩

【警政時報 林照東／高雄報導】由揪攤集消費聯盟發起的「聖誕節愛心鞋盒揪甘心」公益集資活動，近日順利完成並圓滿落幕。本次活動成功整合企業資源與社會善心力量，將一份份承載祝福的聖誕鞋盒禮物，實際送達弱勢家庭孩子也能感受節日溫暖與社會關懷，號召聯盟企業組與社會大眾共同響應，以實際行動傳遞愛與希望，為孩子們準備一份充滿祝福的聖誕禮物，讓愛心落實為具體可見的公益成果。

屹登股份有限公司同仁手持「愛心鞋盒揪暖心」布條，宣告聖誕愛心鞋盒公益行動圓滿完成。（圖／屹登股份有限公司提供）

本次活動由「JTK揪攤集消費聯盟」屹登股份有限公司擔任主辦單位，並由社團法人高雄市警民愛心慈善會、高雄市國際青年商會共同協辦，共同促成此次聖誕公益行動。活動由總經理黃稚凱發起並協調推動，在短時間內即獲得多家企業熱烈響應，展現企業回饋社會的高度行動力。

主辦單位屹登股份有限公司與協辦單位社團法人高雄市警民愛心慈善會、高雄市國際青年商會代表，接受校方致贈感謝狀，肯定「聖誕節愛心鞋盒揪甘心」公益行動對弱勢孩童的實質關懷與正向影響。（圖／屹登股份有限公司提供）

「JTK揪攤集消費聯盟」屹登股份有限公司總經理黃稚凱指出，這項公益行動不僅是物資捐贈，更是一種價值的傳遞，同時兼顧環保永續理念。她說明，活動中所使用的愛心鞋盒，是向在地鞋子店家募集、回收賣出鞋款後的鞋盒再利用，再將來自各地愛心企業集資準備的耶誕禮物放入鞋盒中，完成一份兼具祝福與環保意識的「耶誕愛心鞋盒」，讓善意在循環中被延續。

屹登股份有限公司副總經理張瑜芳戴上聖誕帽，親手將「耶誕愛心鞋盒」送到孩子們手中，傳遞溫暖祝福與節日關懷。（圖／屹登股份有限公司提供）

主辦單位表示，本次集資所得全數轉化為實體聖誕鞋盒禮品並完成捐贈，無一保留，讓每一份300元的愛心贊助，都直接成為孩子們手中真實而溫暖的禮物。

多家企業攜手響應 成果具體展現

此次「愛心鞋盒揪甘心」活動，獲得多家企業與品牌共同支持，主辦單位特別感謝以下贊助單位熱心響應（依提供名單順序）：

摩伊智慧科技有限公司、帽王子股份有限公司、純石全球顧問有限公司、俽丞能量撥經、新育聖玩具、簡單廣告營銷、不醉日式料理、老汕頭原味火鍋、伊䓺絲EMSMissPerfect、金鶴益有限公司、孅豌美蛋白奶昔、三貸同堂有限公司。

主辦單位指出，正是因為這些企業的實際投入，才能讓活動在短時間內完成集資、整備與捐贈流程，讓公益不流於形式，而是真正轉化為孩子們收得到的溫暖。

「聖誕節愛心鞋盒揪甘心」捐贈活動現場，主辦、協辦單位與與會貴賓出席致詞，說明活動理念與公益成果。（圖／屹登股份有限公司提供）

校方支持促成善行 公益影響力再擴大

主辦單位也特別感謝高雄市左營新民國小的大力支持，並感謝校長張俊民本次活動理念的認同與協助，使愛心鞋盒得以順利送達孩子們手中，讓校園成為善意傳遞的重要一站。

建立公益示範 善的循環持續擴散

揪攤集消費聯盟表示，此次活動不僅成功完成捐贈目標，更建立一個「企業共同參與、成果清楚可見、兼顧環保」的公益示範模式。未來也將持續與企業夥伴及公益團體合作，推動更多具體、可落地的關懷行動，讓善意在社會中持續累積、擴散。

