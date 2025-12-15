聖誕文化也有藝術嘉年華！台北市長蔣萬安+200位藝人站台支持

節目中心／綜合報導

聖誕節即將來臨，由佳音教會葛優牧師主辦、北美優視頻道U Channel TV、好消息電視台、原住民族電視台協辦，號召近200名藝人及20個團體，於12月12日到14日，連續三天，在台北信義區新光三越香堤大道廣場，舉行「2025聖誕文化藝術嘉年華」，集合歌手演唱、原住民豐年祭、街頭舞蹈、文化藝術、電音浪潮、文創市集，提前炒熱聖誕氣氛。

12月12日到14日，連續三天，在台北信義區新光三越香堤大道廣場，舉行「2025聖誕文化藝術嘉年華」

民國69年佳音教會前身為佳音詩歌團和藝人之家，以歌舞形式舉辦過2000多場活動，當時在國父紀念館和中華體育館的大型佈道會由中視轉播。民國98年開始，佳音教會邀集200多位基督徒藝人，連續多年盛大舉辦「愛在四月天」音樂佈道會，向社會廣傳福音，為台灣帶來愛與祝福。

廣告 廣告

今年佳音教會再次登高一呼，領銜主辦首屆「聖誕文化藝術嘉年華」，廣邀全台近百間教會與福音機構，眾明星藝人、政要與民意代表，齊聚國父紀念館，把救主降生的好消息傳遍全台，活動吸引超過3萬多人一起共襄盛舉，今年第二屆「聖誕文化藝術嘉年華」更擴大舉辦，一連三天的「2025聖誕文化藝術嘉年華」，每天從下午1點起，一路high到晚上8點，每天都有超強主持群接棒上陣，包括李明依、廖偉凡、寇乃馨、紀寶如等綜藝界一哥一姐以及阿Ben、徐小可夫妻檔、逸祥；還有專業主播組李晶玉、舒夢蘭、何戎、邱沁宜、拉娃谷幸輪流控場。今年參與演出的歌手眾星雲集，從民歌時期的潘越雲、許景淳、葉歡、于台煙、周子寒、何方、王瑞瑜等人；到歌唱選秀時代的「星光幫」盧學叡、李宣榕、黃美珍、張心傑與「超偶幫」張芸京、曾治豪；以及「金曲獎」等級的林曉培、羅文裕、呂薔等，個個實力非凡。

12月21日星期日上午10：00~12：00在北科大中正樓，將由170人精彩演出超強舞台劇「聖誕奇蹟」

活動邀請台北市長蔣萬安親臨致詞並代表佳音教會致贈捐款，捐款由弱勢團體之一的日光之家更生人職能培訓中心陳健榮牧師代表接受，不僅如此，「2025聖誕文化藝術嘉年華」還結合了原住民文化與教會福音、詩班演唱，北原山貓、王宏恩、阿洛、舞思愛、高慧君、高蕾雅、黑旋風、紫布爾、巴大雄、陳致遠和林秀琴夫婦、吳亦帆、吳亦偉等原住民藝人強棒接力唱，主辦單位佳音教會葛優牧師表示，12月21日星期日上午10：00~12：00將在北科大中正樓，當天將由170人精彩演出超強舞台劇「聖誕奇蹟」，並邀請潘越雲和羅美玲演唱，還有現場免費歡樂摸彩 iPhone17、Apple Watch、AirPods Pro等14個大獎，繼續享受聖誕的喜樂平安。

更多三立新聞網報導

旭集和食集錦「冬織之宴」 鰤魚、雪蟹干貝、A5和牛…極上旬味頂級入冬

蕭秉治暖唱浪漫情歌！〈恆星〉陪粉絲跨年 回顧2025年創作破百首歌曲

太犯規了！李多慧低胸化身聖誕女郎 一抬腳「纖細腿根」被看光

文化大學百花池點亮15米巨型聖誕樹 師生共享冬夜最浪漫盛事

