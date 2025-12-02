聖誕新年歡聚澳門葡京人 品美饌佳餚、享購物禮遇

聖誕及新年佳節將至，澳門葡京人旗下「BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO」、「燊哥冰室」和「安琪兒咖啡及酒廊」推出豐富多樣的應節美饌，集一站式零售娛樂體驗的H853 Fun Factory 娛樂小鎮亦特別準備購物獎賞禮遇，與訪客共度一年中最溫馨歡愉的時刻。

「BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO」（LINE FRIENDS 澳門主題餐廳）於12月1日至31日推出「Happy Holidays 二人暖心佳節套餐」，以溫馨美饌陪伴訪客度過冬日佳節。套餐先以香濃馥郁的「周打海鮮湯」暖胃，再以清新爽口的「牛油果蟹籽墨西哥餅脆卷」開啟佳節序幕，主菜「黑松露汁焗雞」更是主廚匠心之作，將節日氣氛融入每一道細節。甜品方面，精緻可愛的「SALLY (莎莉) 杏子醬牛奶朱古力慕絲」為整個套餐畫上甜蜜句號，搭配「香料熱紅酒」或「肉桂熱朱古力」，二人套餐推廣價澳門幣 388元，讓冬日聚會更添溫暖與浪漫。

「燊哥冰室」於12月5日至2026年1月3日特別呈現「Ho Ho Ho! 聖誕熱辣辣鐵板餐」，以經典冰室美食與澳葡特色菜為佳節聚會增添暖意。套餐包括香濃的「黑松露蘑菇濃湯」、熱辣辣的「鐵板西冷牛扒或雞扒」、及甜甜蜜蜜的「金磚多士配楊枝甘露」。鐵板套餐澳門幣188元，註冊成為澳門葡京人會員更可享會員優惠價。

「安琪兒咖啡及酒廊」於12月5日至2026年1月3日推出令人垂涎的「Feliz Natal 葡式聖誕盛宴」套餐，為訪客呈獻以葡菜為靈感的美饌。套餐澳門幣268元，包括清爽開胃的招牌「葡萄牙八爪魚沙律」、暖心經典的「葡式香腸薯蓉青菜湯」，主菜可選「比目魚扒配白豆」或「葡式番茄燴海鮮」，搭配香甜細膩的「焦糖布甸」、及果香馥郁的「水果紅酒」，讓訪客在濃厚的聖誕氛圍中享受美食盛宴。註冊成為澳門葡京人會員更可享會員優惠價。「安琪兒咖啡及酒廊」亦提供多款葡菜單點餐單供訪客選擇品嚐，感受澳門飲食文化的多元魅力。

澳門葡京人H853 Fun Factory 娛樂小鎮攜手原創IP角色「娜娜」帶來驚喜無限的「娜娜的甜蜜聖誕 —— 娜娜聖誕夾夾樂」購物獎賞禮遇。由即日起至12月31日，訪客憑兩張H853 Fun Factory娛樂小鎮內不同商戶的當日有效消費單據，每張單據最低消費額為澳門幣50元，且兩張單據消費額滿澳門幣1,500元，即可領取夾夾樂代幣一枚，贏取iPhone 17 Pro Max等豐富電子產品。

