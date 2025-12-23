聖誕旗艦裝置優惠一次到位 iPhone 17最高現折4萬、送8GB上網

記者李鴻典／台北報導

聖誕節將近，遠傳啟動年底最大規模的智慧裝置聖誕優惠檔期，一次集結熱銷品牌，涵蓋全新iPhone17系列、Apple Watch、iPad，以及三星、OPPO、vivo等最新AI旗艦手機與平板裝置，壓軸祭出從指定資費加碼、舊換新高額折抵、空機與配件優惠。

遠傳聖誕優惠方案，指定資費搭配iPhone 17加送8GB上網，舊換新最高現折4萬元。（圖／品牌業者提供）

即日起申辦5G 599、799、999或1199指定資費，搭配iPhone17、iPhone17 Pro、iPhone17 Pro Max或iPhone Air，每月再加碼8GB上網流量，舊換新最高現折4萬元，新機最低0元起，加碼最高2,000元Apple購物金，加購AirPods Pro3、指定Apple Watch或iPad Air空機皆可折抵使用。購機搭配聯名卡最高8%回饋、無卡分期與指定信用卡0利率（限遠傳直營門市）。

Apple Watch全系列同步推出聖誕優惠，最低0元起即可入手，搭配遠傳一號多機服務，手錶也能獨立上網通話、傳訊、聽音樂與行動支付，一號多機無合約方案首月免月租、次月起99元，綁約48個月方案每月199元，手錶再現折4,500元。

選購iPhone17系列空機同樣有驚喜，即日起於全台遠傳實體門市購買指定機款，即可獲得市價1,790元的XTREM極稚百變易印殼；多款配件同步推出加購優惠，申辦iPhone17系列再享指定殼貼組最低57折起、Apple指定三防配件75折起，新品百變殼加購再現折300元。

遠傳也攜手三星、OPPO、vivo等熱銷品牌，推出年終加碼優惠，包含三星Galaxy S25系列、Z系列摺疊機、OPPO Find X9、vivo X300系列等，搭配遠傳心5G指定專案，最低月付999元起即可0元入手人氣AI旗艦。舊換新同步登場，需攜帶舊手機至遠傳門市回收成功，並換購指定新機，即可享有加碼折扣，包括三星摺疊機系列舊換新最高加碼折6,000元、三星Galaxy S25系列最高再折4,000元、vivo X300系列折3,000元、OPPO Find X9系列折2,000元。指定機款還享VIP續約最高折5,000元，以及行動裝置險最高2個月免費等多項加值好康，還享有指定銀行信用卡與無卡分期0利率。

熱銷安卓手機搭配指定方案0元起帶走、享舊換新加碼折扣優惠。（圖／品牌業者提供）

空機同樣有驚喜，入手演唱會神機Galaxy S25 Ultra、vivo X300、OPPO Find X9系列空機即贈DJI AI跟拍智能穩定組。活動期間申辦或購買指定三星旗艦手機，遠傳獨家再抽三星75吋AI智慧顯示器；申辦指定方案搭配OPPO Find X9就送限量MSC Magsafe磁吸手機補光拍照手把、再抽Marshall Major V耳罩式藍牙耳機。

平板也沒缺席！熱銷iPad 11 & iPad Air遠傳同步推出一系列優惠，搭配遠傳心5G指定方案最低599元起。申辦遠傳指定iPad專案，即可將全新AirPods Pro 3以790元或Apple Pencil Pro以0元起帶回家。申辦/購買iPad 11以及iPad Air，還可以限時優惠價299元加購iPad MQueen超薄平板皮套。遠傳加碼iPad舊換新活動，舊機換購全新iPad Air再享最高1,000元折扣、換購iPad 11享最高500元折扣優惠；而最新的AirPods Pro3搭配5G指定方案最低也能0元入手。還有最新的三星Galaxy Tab S10 Lite聖誕專案，搭配指定方案0元起帶回家，再加碼送Buds3 FE真無線藍牙耳機。

遠傳也推出多款遠傳獨家兒童定位手錶造型配件禮盒，包含全新「酷洛米珍藏版甜心配件禮盒」，內含360兒童手錶T1酷洛米珍藏版與多款造型配件，以及專屬主題內容，搭配指定方案即可0元入手，還可將動物方城市毛絨掛件盲盒一起帶回家，還有寶可夢與三麗鷗明星角色造型配件禮盒讓孩子們選擇；聖誕期間至遠傳門市體驗兒童定位手錶，再送統一大布丁，孩子與家長一起可可愛愛過聖誕。

遠傳推出多款遠傳獨家兒童定位手錶造型配件禮盒。（圖／品牌業者提供）

申辦遠傳指定方案，還可獲得遠傳friDay影音暢看2個月、Spotify Premium首訂4個月，以及防駭心守護與來電答鈴3個月免費，整合影音、音樂與資安服務。

Seagate精選三款兼具效能與設計的明星產品，無論是沉浸於遊戲世界的玩家、需要即時備份作品的創作者與學生族群，或是重視環保永續的消費者，都能找到最適合的驚喜選擇。

Seagate Astro Bot宇宙機器人限量聯名外接硬碟，PS玩家的夢幻逸品。（圖／品牌業者提供）

Astro Bot 宇宙機器人限量聯名外接硬碟；對於PlayStation 遊戲玩家而言，主機儲存空間的限制始終是影響遊戲體驗的重要關鍵， Seagate 攜手 PlayStation 推出Astro Bot 宇宙機器人限量聯名外接硬碟。這款限量版硬碟設計靈感源自於備受全球玩家讚譽的 3D 平台冒險遊戲《Astro Bot（宇宙機器人）》。該作以充分發揮 DualSense 無線控制器的觸覺回饋、充滿創意的關卡設計，以及對 PlayStation 30 年歷史的深情致敬而備受推崇，被譽為「定義 PS5 體驗」的必玩神作。 Astro Bot 宇宙機器人限量聯名外接硬碟完美復刻遊戲主角 Astro 的可愛神韻，搭載標誌性的藍色 LED 眼神燈效，彷彿將遊戲中的冒險夥伴帶入現實世界，成為遊戲空間的視覺亮點。除了收藏價值外，產品更提供了高達 5TB 的大儲存空間，可容納超過百款 PS5 與 PS4 遊戲。

Ultra Compact 外接式 SSD 固態硬碟；在行動裝置與跨平台工作成為日常的現今，檔案即時存取與備份的重要性日益提升。Seagate 推出的 Ultra Compact 外接式 SSD 固態硬碟，專為現代快節奏的行動生活打造，跳脫傳統外接硬碟需隨身攜帶傳輸線的束縛，採用直插式 USB-C 設計，體積輕巧如鑰匙圈，可直接連接手機、平板與筆電，隨插即用。儘管外型迷你，其效能表現依然到位，Ultra Compact 外接式 SSD 固態硬碟擁有高達 1,050MB/s 的傳輸速度，能瞬間完成4K影片或龐大作業檔案的備份。具備 IP54 防塵防水與 3 公尺防摔的強悍規格。

Seagate Ultra Compact外接式SSD固態硬碟，體積輕巧如鑰匙圈。（圖／品牌業者提供）

Ultra Touch HDD 外接式硬碟機；以高 CP 值與溫潤的外型設計，擺脫了科技產品冰冷的刻板印象，實為兼具實用性與美感的備份選擇。 Ultra Touch HDD 外接式硬碟機不僅支援 USB-C介面，可輕鬆跨越 PC、Mac 與 Chromebook 進行資料傳輸，內建密碼保護功能，為家庭私密照片與重要文件提供堅實防護。

