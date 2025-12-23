三立新聞網 setn.com

聖誕旗艦裝置優惠一次到位 iPhone 17最高現折4萬、送8GB上網

三立新聞網

記者李鴻典／台北報導

聖誕節將近，遠傳啟動年底最大規模的智慧裝置聖誕優惠檔期，一次集結熱銷品牌，涵蓋全新iPhone17系列、Apple Watch、iPad，以及三星、OPPO、vivo等最新AI旗艦手機與平板裝置，壓軸祭出從指定資費加碼、舊換新高額折抵、空機與配件優惠。

遠傳聖誕優惠方案，指定資費搭配iPhone 17加送8GB上網，舊換新最高現折4萬元。（圖／品牌業者提供）
遠傳聖誕優惠方案，指定資費搭配iPhone 17加送8GB上網，舊換新最高現折4萬元。（圖／品牌業者提供）

即日起申辦5G 599、799、999或1199指定資費，搭配iPhone17、iPhone17 Pro、iPhone17 Pro Max或iPhone Air，每月再加碼8GB上網流量，舊換新最高現折4萬元，新機最低0元起，加碼最高2,000元Apple購物金，加購AirPods Pro3、指定Apple Watch或iPad Air空機皆可折抵使用。購機搭配聯名卡最高8%回饋、無卡分期與指定信用卡0利率（限遠傳直營門市）。

Apple Watch全系列同步推出聖誕優惠，最低0元起即可入手，搭配遠傳一號多機服務，手錶也能獨立上網通話、傳訊、聽音樂與行動支付，一號多機無合約方案首月免月租、次月起99元，綁約48個月方案每月199元，手錶再現折4,500元。

選購iPhone17系列空機同樣有驚喜，即日起於全台遠傳實體門市購買指定機款，即可獲得市價1,790元的XTREM極稚百變易印殼；多款配件同步推出加購優惠，申辦iPhone17系列再享指定殼貼組最低57折起、Apple指定三防配件75折起，新品百變殼加購再現折300元。

遠傳也攜手三星、OPPO、vivo等熱銷品牌，推出年終加碼優惠，包含三星Galaxy S25系列、Z系列摺疊機、OPPO Find X9、vivo X300系列等，搭配遠傳心5G指定專案，最低月付999元起即可0元入手人氣AI旗艦。舊換新同步登場，需攜帶舊手機至遠傳門市回收成功，並換購指定新機，即可享有加碼折扣，包括三星摺疊機系列舊換新最高加碼折6,000元、三星Galaxy S25系列最高再折4,000元、vivo X300系列折3,000元、OPPO Find X9系列折2,000元。指定機款還享VIP續約最高折5,000元，以及行動裝置險最高2個月免費等多項加值好康，還享有指定銀行信用卡與無卡分期0利率。

熱銷安卓手機搭配指定方案0元起帶走、享舊換新加碼折扣優惠。（圖／品牌業者提供）
熱銷安卓手機搭配指定方案0元起帶走、享舊換新加碼折扣優惠。（圖／品牌業者提供）

空機同樣有驚喜，入手演唱會神機Galaxy S25 Ultra、vivo X300、OPPO Find X9系列空機即贈DJI AI跟拍智能穩定組。活動期間申辦或購買指定三星旗艦手機，遠傳獨家再抽三星75吋AI智慧顯示器；申辦指定方案搭配OPPO Find X9就送限量MSC Magsafe磁吸手機補光拍照手把、再抽Marshall Major V耳罩式藍牙耳機。

平板也沒缺席！熱銷iPad 11 & iPad Air遠傳同步推出一系列優惠，搭配遠傳心5G指定方案最低599元起。申辦遠傳指定iPad專案，即可將全新AirPods Pro 3以790元或Apple Pencil Pro以0元起帶回家。申辦/購買iPad 11以及iPad Air，還可以限時優惠價299元加購iPad MQueen超薄平板皮套。遠傳加碼iPad舊換新活動，舊機換購全新iPad Air再享最高1,000元折扣、換購iPad 11享最高500元折扣優惠；而最新的AirPods Pro3搭配5G指定方案最低也能0元入手。還有最新的三星Galaxy Tab S10 Lite聖誕專案，搭配指定方案0元起帶回家，再加碼送Buds3 FE真無線藍牙耳機。

遠傳也推出多款遠傳獨家兒童定位手錶造型配件禮盒，包含全新「酷洛米珍藏版甜心配件禮盒」，內含360兒童手錶T1酷洛米珍藏版與多款造型配件，以及專屬主題內容，搭配指定方案即可0元入手，還可將動物方城市毛絨掛件盲盒一起帶回家，還有寶可夢與三麗鷗明星角色造型配件禮盒讓孩子們選擇；聖誕期間至遠傳門市體驗兒童定位手錶，再送統一大布丁，孩子與家長一起可可愛愛過聖誕。

遠傳推出多款遠傳獨家兒童定位手錶造型配件禮盒。（圖／品牌業者提供）
遠傳推出多款遠傳獨家兒童定位手錶造型配件禮盒。（圖／品牌業者提供）

申辦遠傳指定方案，還可獲得遠傳friDay影音暢看2個月、Spotify Premium首訂4個月，以及防駭心守護與來電答鈴3個月免費，整合影音、音樂與資安服務。

Seagate精選三款兼具效能與設計的明星產品，無論是沉浸於遊戲世界的玩家、需要即時備份作品的創作者與學生族群，或是重視環保永續的消費者，都能找到最適合的驚喜選擇。

Seagate Astro Bot宇宙機器人限量聯名外接硬碟，PS玩家的夢幻逸品。（圖／品牌業者提供）
Seagate Astro Bot宇宙機器人限量聯名外接硬碟，PS玩家的夢幻逸品。（圖／品牌業者提供）

Astro Bot 宇宙機器人限量聯名外接硬碟；對於PlayStation 遊戲玩家而言，主機儲存空間的限制始終是影響遊戲體驗的重要關鍵， Seagate 攜手 PlayStation 推出Astro Bot 宇宙機器人限量聯名外接硬碟。這款限量版硬碟設計靈感源自於備受全球玩家讚譽的 3D 平台冒險遊戲《Astro Bot（宇宙機器人）》。該作以充分發揮 DualSense 無線控制器的觸覺回饋、充滿創意的關卡設計，以及對 PlayStation 30 年歷史的深情致敬而備受推崇，被譽為「定義 PS5 體驗」的必玩神作。 Astro Bot 宇宙機器人限量聯名外接硬碟完美復刻遊戲主角 Astro 的可愛神韻，搭載標誌性的藍色 LED 眼神燈效，彷彿將遊戲中的冒險夥伴帶入現實世界，成為遊戲空間的視覺亮點。除了收藏價值外，產品更提供了高達 5TB 的大儲存空間，可容納超過百款 PS5 與 PS4 遊戲。

Ultra Compact 外接式 SSD 固態硬碟；在行動裝置與跨平台工作成為日常的現今，檔案即時存取與備份的重要性日益提升。Seagate 推出的 Ultra Compact 外接式 SSD 固態硬碟，專為現代快節奏的行動生活打造，跳脫傳統外接硬碟需隨身攜帶傳輸線的束縛，採用直插式 USB-C 設計，體積輕巧如鑰匙圈，可直接連接手機、平板與筆電，隨插即用。儘管外型迷你，其效能表現依然到位，Ultra Compact 外接式 SSD 固態硬碟擁有高達 1,050MB/s 的傳輸速度，能瞬間完成4K影片或龐大作業檔案的備份。具備 IP54 防塵防水與 3 公尺防摔的強悍規格。

Seagate Ultra Compact外接式SSD固態硬碟，體積輕巧如鑰匙圈。（圖／品牌業者提供）
Seagate Ultra Compact外接式SSD固態硬碟，體積輕巧如鑰匙圈。（圖／品牌業者提供）

Ultra Touch HDD 外接式硬碟機；以高 CP 值與溫潤的外型設計，擺脫了科技產品冰冷的刻板印象，實為兼具實用性與美感的備份選擇。 Ultra Touch HDD 外接式硬碟機不僅支援 USB-C介面，可輕鬆跨越 PC、Mac 與 Chromebook 進行資料傳輸，內建密碼保護功能，為家庭私密照片與重要文件提供堅實防護。

