《聖誕星際大冒險》科普劇場登場 桃市圖大竹分館邀親子共遊星際聖誕

圖▲《聖誕星際大冒險》科普劇場登場。

【記者張嘉誠／綜合報導】

隨著冬日腳步臨近，桃園市立圖書館大竹分館以「節慶 × 科學」為主題，將於 12月6日（星期六）下午14:00至16:00 推出年度壓軸親子科普劇場《聖誕星際大冒險：聖誕老人與小星星的奇幻之旅》。活動結合聖誕節氛圍與科學教育，邀請親子一同在星光下展開一場融合知識與想像力的冬日冒險。

聖誕 × 科學 共創冬日奇幻劇場

由「海洋家族」劇團演出的《聖誕星際大冒險》，將聖誕老人的星際旅程與科學探索完美結合，以天文、物理等知識為故事主軸，透過戲劇、音樂與互動，讓觀眾在歡笑與節奏中學習「星際能量」與「宇宙奧祕」。劇中描繪聖誕老人與小星星攜手拯救失落聖誕能量的歷程，帶領孩子認識速度、光與能量的基本概念，感受節慶溫暖與探索精神交織的魔幻時刻。

廣告 廣告

圖▲桃市圖大竹分館邀親子共遊星際聖誕。

聖誕闖關 × 禮品抽獎 × 行動書車

除精彩劇場演出外，現場還規劃充滿節慶氛圍的聖誕闖關活動與科普禮品抽獎，並同步推出行動書車借書送好禮活動。

闖關內容包括：「轉動聖誕能量」、「聖誕老公公快遞任務」、「拯救迷路小星星」、「冰雪傳遞挑戰」等互動遊戲，完成任務即可獲得限量聖誕帽一頂（限量200份，送完為止），並有機會抽中限定聖誕小禮。

活動以寓教於樂方式，讓大小朋友在體驗節慶歡樂的同時，也能從故事與遊戲中學習科學知識，共度一個溫馨又充滿驚喜的聖誕節。更多活動資訊詳洽桃園市立圖書館官網：www.typl.gov.tw 或大竹分館臉書粉絲專頁：www.facebook.com/DazhuBranchLibrary。