聖誕晚餐大亂鬥！情侶不滿排隊遭擦撞 餐廳門口推擠咆哮

白衣男子將另一人壓制在身下，兩人打到鞋都不見了。（圖／翻攝自Threads@r9.uau）

聖誕節期間，新北市淡水一處商場發生了因排隊糾紛引發的肢體衝突事件。在12月25日傍晚5點30分，餐廳門口大排長龍的情況下，43歲吳姓男子與妻子，以及21歲白姓男子與母親、女友兩組人馬，因人潮擁擠發生擦撞，隨即引發口角，最終演變為嚴重肢體衝突。過程中，白姓男子將吳姓男子壓制在地上，而白男女友則不斷咆哮要求對方道歉，場面相當混亂。

白衣男子將另一人壓制在身下，兩人打到鞋都不見了。（圖／翻攝自Threads@r9.uau）

事發當時正值聖誕節晚餐時間，餐廳門口擠滿了等待用餐的民眾。根據現場畫面顯示，兩名男子倒在地上互相壓制，一名穿著深色上衣的女子試圖將人拉開，而另一名穿灰色帽T的女子則快步衝上前。雙方女性隨即爆發口角，其中灰衣女子情緒激動，大聲要求對方道歉。當路人上前勸架時，也遭到斥責。經過的民眾看到這一幕都感到相當震驚，有人立即撥打電話報警。即使警察趕到現場，衝突仍未停止，現場一片混亂，有人喊著「我男人他要叫人來啦」，還有人表示「我先生受傷了」。

廣告 廣告

中山路派出所副所長劉沛澤表示，員警獲報後立即趕赴現場將雙方隔開，並調閱案發現場監視器畫面釐清案情，將相關涉案人員帶返派出所調查。全案依涉嫌違反刑法妨害秩序、傷害罪及社會秩序維護法，依法函送士林地檢署偵辦。在這起事件中，吳姓男子臉部受傷，送醫治療後沒有大礙。而白姓男子及其母親、女友則未能享用原定的聖誕大餐，三人一起被帶上警車進了派出所。這起事件提醒大家，即使在節日歡慶期間，也應保持冷靜理性，避免因小事而釀成不必要的衝突。

更多 TVBS 報導

外送員「遭強光照眼」！口角衝突被揍濺血 惡煞辯：我自衛

聖誕夜不平靜！5人感情糾紛起口角 松山車站互毆

啦啦隊女孩爆「激烈衝突」！她跳一半爆哭 惹怒舞蹈總監陸筱晴

2026全球7大動盪！川習會4月預登場 CNN：台灣地位是關鍵

