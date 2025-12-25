聖誕暖心啟用新國門 桃園機場第三航廈北廊廳正式亮相

桃園國際機場第三航廈北廊廳本月1日展開試營運，並於25日正式啟用。賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左四）、交通部長陳世凱（右四）、桃園市長張善政（右二）及桃園國際機場公司董事長楊偉甫（右三）等人出席啟用典禮，共同見證台灣國門邁入嶄新里程碑。（陳麒全攝）

桃園國際機場第三航廈北廊廳本月1日展開試營運，並於25日正式啟用。總統賴清德、行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、桃園市長張善政及桃園國際機場公司董事長楊偉甫等人出席啟用典禮，共同見證台灣國門邁入嶄新里程碑。

賴清德致詞時表示，面對全球產業重組與國際競爭加劇，航運發展「絕對不能缺席」。他指出，第三航廈建設自前總統蔡英文任內即積極擘畫，他在競選期間也將如期完成列為重要政見。北廊廳正式啟用，象徵工程已成功踏出第一步，未來仍須如期完成第三航廈主體工程、聯外交通建設及機場捷運A14站，確保整體旅運量能到位。

賴清德也提出長期發展願景，期盼至民國134年，桃園機場年旅運量可達8,300萬人次、貨運量385萬噸、飛機起降43.5萬架次，並創造超過2兆元經濟效益。他強調，這不只是機場工程，更是國家願景，需要中央、地方與各界攜手完成。

行政院長卓榮泰表示，北廊廳是桃園機場近50年來的重要新設施，設計兼顧開放感與機能性，旅客自報到到登機不需轉換樓層，大幅簡化流程，感謝工程團隊的辛勞付出。

交通部長陳世凱則指出，北廊廳是第三航廈分階段啟用的第一步，試營運期間旅客回饋正面，未來也將作為後續航廈設計的重要參考，目標讓旅客一踏入國門，就感受到便利與溫度。

桃機公司說明，北廊廳全長738公尺，設有D11至D18共8座登機門，其中包含全國首度導入的多架航空器機坪系統（MARS），可提升調度彈性與效率。試營運期間共服務259架次航班、5萬8,801名旅客，正式營運後每日可提供約40個航班服務，有效紓解尖峰時段壓力。

在耶誕節啟用的新國門，不僅提升旅運量能，也為旅客帶來更寬敞舒適的候機體驗，象徵桃園機場持續朝向智慧、韌性與永續的國際樞紐邁進。

