聖誕暖心進病房 胸腔病院音樂手作陪伴住院病人過佳節

（記者陳志仁／台南報導）聖誕節前夕，衛生福利部胸腔病院今（ 23）日在住院大樓大廳舉辦病房聖誕的活動，透過音樂演奏、手作體驗與溫暖的陪伴，為住院病人注入節慶祝福與療癒力量，讓醫療空間充滿溫柔與希望。

圖／聖誕節前夕，衛生福利部胸腔病院今（ 23） 日在住院大樓大廳舉辦病房聖誕的活動。（衛生福利部胸腔病院提供）

活動一開始，由院內員工現場演奏二胡，帶來多首耳熟能詳的聖誕報佳音樂曲；悠揚的琴聲在大廳中流轉，不少病人與家屬駐足聆聽，熟悉的旋律為寒冷的冬日注入撫慰人心的力量，也讓病人在治療之餘，短暫放鬆身心。

副院長張自強在志工陪同下，帶領住院病人進行包裝聖誕禮物與書寫賀卡的職能治療活動；病人透過簡單的手作步驟，親手完成節慶作品，將祝福寫進卡片中，傳遞給自己、家人或醫療團隊，活動設計兼顧操作安全與參與樂趣，讓不同身體狀況的病人都能安心投入，感受完成作品的成就感。

衛生福利部胸腔病院長黃紹宗表示，聖誕節象徵關懷與希望，透過音樂與手作活動，希望陪伴病人在住院期間感受到支持與溫暖，對情緒放鬆與心理調適也有正面助益；活動現場亦準備小點心，讓參與者在輕鬆的氛圍中共享佳節喜悅。

多位病人分享，能在住院期間參與聖誕活動，感到特別感動，也讓今年的聖誕節留下難忘回憶；胸腔病院強調，未來將持續規劃多元關懷活動，陪伴病人走過治療歷程，讓醫療不僅專業，更充滿溫度。

