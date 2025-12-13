聖誕暖流！卓伯源攜手在地企業連10年送愛 守護彰化家扶兒少溫暖過冬





長達十年的聖誕暖流，在寒流來襲前夕準時抵達彰化家扶！熱心公益的前彰化縣縣長卓伯源先生(亦是家扶兒口中的卓叔叔)，與來自溪湖鎮製作保暖羽絨的在地企業帥宇實業(股)公司，再次攜手將保暖羽絨外套送達彰化家扶。卓伯源前縣長更在現場化身為「聖誕老公公」，送上581件禦寒的全新羽絨外套。這項愛心善舉累計至今已經第10年，捐贈總數已高達3852件，成為彰化家扶弱勢兒少冬季最堅實的溫暖後盾。

身穿聖誕老公公服裝的卓叔叔，一出場就帶來滿滿一大袋應景的糖果餅乾禮物，分享給家扶孩子們!卓伯源前縣長（卓叔叔）表示：「雖然我的公職身份已卸下多年，但是幫助貧童，讓他們可以看見改變的未來及關心在地弱勢兒少的心意從未改變。帥宇實業是溪湖在地企業，我們共同秉持『取之於在地，用之於在地』的理念，將我們彰化專業生產的保暖羽絨外套送到最需要的家扶兒手中。連續十年，我們希望傳達的是『寒冬送溫暖、關懷不間斷』的信念。」

聖誕暖流！卓伯源攜手帥在地企業 連10年送愛 守護彰化家扶兒少溫暖過冬

10年前拿到第一批愛心羽絨衣的自立青年冠廷與弟弟建宏現身~冠廷當面向卓叔叔說出內心的感謝:謝謝卓叔叔贈送保暖羽絨外套愛心活動，一轉眼10年過去了。今日上台代表家扶兒向卓叔叔致謝。家扶有活動義賣時冠廷跟弟弟也會挪出時間擔任志工，假日也會參加市集販售自製的提拉米蘇，除了每月固定捐款給家扶，也會把提拉米蘇盈餘再加碼提撥捐出。

冠廷今天帶來提拉米蘇跟30位家扶學弟妹們分享，希望家扶的學弟妹長大後也可以跟我們兄弟一樣，從手心向上變成手心向下回饋社會! 冠廷謝謝卓叔叔連續10年的大愛，讓將近4千位家扶孩子可以在寒冷天氣裡穿著抗寒的愛心羽絨外套，再次謝謝卓叔叔!

主委辜福榮代表家扶1700戶弱勢家庭對卓伯源前縣長及帥宇實業致上最深的謝意。辜主委表示：「羽絨外套是彰化在地企業專業製作，保暖性高，讓孩子們能穿得有自信、有尊嚴，不再因為撿拾他人二手衣著與同儕產生差距，讓家扶兒能夠專注於學業與成長，更是為社會樹立了絕佳的典範。」

長期支持家扶的家樂福彰化店處長陳湘霖更是帶來新鮮出爐熱騰騰香噴噴的烤雞，分享給所有受助家庭。處長陳湘霖說，卓縣長長期關心家扶兒，送上保暖的羽絨外套讓孩子可以禦寒，家樂福也要向卓叔叔看齊，送給每戶家庭烤雞，代表著家樂福感恩的心意。

主任王震光表示，感謝卓伯源前縣長與帥宇實業的善舉，對家扶服務的弱勢家庭意義重大。連續十年、每年固定的捐贈，讓家扶的社工老師能夠提前為孩子們準備好過冬的保暖外套，大大減輕了弱勢家長的經濟壓力。期盼社會大眾能夠以卓伯源前縣長與帥宇實業為榜樣，一同響應扶幼行動。中心呼籲，點滴愛心都能為弱勢兒少帶來實質的幫助與溫暖。

