聖誕最療癒！《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》全員出動拯救海綿寶寶，4大亮點＆預告一次看

派拉蒙動畫與尼克電影將於12月25日推出全新動畫電影《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》，延續原作的輕快節奏與無厘頭魅力，由德瑞克德萊蒙執導，集結湯姆肯尼、克蘭西布朗、羅傑邦帕斯、比爾法格巴克、卡洛琳勞倫斯、勞倫斯先生、喬治羅培茲、冰辣妹、阿圖羅卡斯特羅、雪莉蔻拉、蕾吉娜霍爾以及馬克漢米爾等堅強配音陣容，再次打造一場笑聲與冒險並行的深海旅程。





亮點1｜天外飛來的角笛任務

在最新預告中，海綿寶寶意外撿起一支神秘角笛，上頭刻著一句話「如果你想成為傳奇冒險家，吹了你就知道」，這句話點燃他心底那份想證明「自己也可以很勇敢」的渴望，他毫不猶豫地吹響角笛，結果吹來的不是掌聲，而是傳說中的幽靈海盜飛行荷蘭人。荷蘭人亮相的瞬間，預告的氣氛從陽光般的比奇堡，切換成神秘又帶點黑色幽默的冥界色調，冒險從此正式展開。

亮點2｜冥界航程驚奇中帶危機

飛行荷蘭人向海綿寶寶伸出「邀請」，帶他進入冥界展開深海版勇者試煉。海綿寶寶天真地以為這趟旅程代表成長與挑戰，卻沒料到背後隱藏另一層陰謀。預告畫面中，冥界的場景既詭異又華麗，細節滿滿，各種奇形怪狀的幽靈角色登場，節奏更快速帶出無數危機。對於熟悉海綿寶寶世界的觀眾來說，這次故事格局明顯升級，冒險層次更豐富。

亮點3｜章魚哥、小蝸與蟹老闆全員救援

除了海綿寶寶與派大星的黃粉雙人組不缺席，這次救援隊伍更完整，章魚哥擺脫冷淡外表、蟹老闆展現意外的義氣、小蝸也踏上勇者之路。這趟旅程變成比奇堡版的深海救援小隊，每個角色都有專屬的笑點，加上動畫節奏俐落，讓整段旅程既荒謬又溫暖。觀眾熟悉的角色們雖然嘴上抱怨，行動上卻默默力挺，友情氣味濃得像海潮，讓人看了更想回家抱抱自己的好朋友。

亮點4｜聖誕節必收的全新篇章

《尋寶大冒險》保留海綿寶寶最迷人的部分，天真的勇氣、意想不到的幽默節奏，以及城市裡每個人都能懂的情感。冒險新角色、冥界設定超級吸睛，也展現出製作團隊用心與創意，為熟悉的角色帶來新火花。聖誕節在大銀幕看海綿寶寶與夥伴們奔跑、尖叫、互相扶持，那份快樂與溫度會跟著一起蔓延。

