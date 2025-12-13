聖誕樹下「多一橘」！英國女驚見山寨胖貓 本尊慘被關門外「眼神死」

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

英國一名女子凱拉（Keira）日前在家中聽到愛貓艾迪（Eddie）的叫聲，下樓卻意外發現聖誕樹下蹲著一隻陌生橘貓，模樣與艾迪極為相似。令人錯愕的是，真正的艾迪竟被困在門外，場面相當離奇。

根據「NEWSWEEK」報導，凱拉在TikTok分享這段離奇經歷，表示當時聽到叫聲，卻看到「冒牌橘貓」在屋內冷靜待著，而艾迪則在門外滿臉困惑。她告訴媒體，至今仍不清楚這隻橘貓是如何闖入家中。

更有趣的是，這隻「山寨胖橘」在屋內待了約30分鐘，看起來健康、可愛，似乎得到良好的照顧。但艾迪顯然不滿，因為自己被關在門外，心情大受影響，眼神彷彿有一絲哀怨。

