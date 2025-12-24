聖誕樹擺放也有禁忌？命理師示警：舊襪子嚇跑財神

命理師提醒聖誕裝飾注意事項。（示意圖／翻攝自pexels）





隨著聖誕佳節氣氛漸濃，許多民眾喜歡在家中佈置聖誕樹、掛花圈增添節慶儀式感，但在風水佈局上卻隱藏不少禁忌。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙特別提醒，適逢2025乙巳蛇年將至，居家佈置除了講究美觀，更需留意流年沖煞與氣場流動，才能在歡慶節日時兼顧開運招財。

首先是大門區域的佈置，由於大門象徵前途與遠景，務必隨時保持出入口整潔通暢，避免雜亂導致運勢受阻。針對2025年乙巳蛇年，生肖屬蛇值太歲，屬豬、虎、猴則分別犯沖、刑、害太歲，因此大門口應嚴禁張掛豬、虎、猴等造型飾品。此外，傳統聖誕花圈多由乾燥花或假花製成，風水上象徵「虛情假意」與「枯死」，若懸掛於大門恐將運氣堵死或招惹小人；建議改以光亮的燈泡製作花圈，或將實體花圈移至牆面作為短期應景裝飾，且擺放不宜超過半個月，節後應盡速移除。

聖誕樹擺放位置也有講究，楊登嵙指出，首選客廳大門內的玄關角落，數量以一棵為主，避免過多造成氣場混亂。值得注意的是，聖誕樹無論真假，移入室內後皆屬「陰」，必須透過紅色、金色的飾帶與掛飾進行「轉陽」，並搭配紅色、紫色、暖橘等暖色系燈飾，切忌全數使用代表冷漠的藍白冷光，以免不利人際關係。同時，聖誕樹切勿置於臥室，因其金屬或塑膠材質代表虛情假意，容易招致爛桃花。若想擺放聖誕紅，則應遵循「好事成雙」原則，以雙數擺放於玄關處招來喜氣。

在臥室與禮物佈置方面，床頭應保持氣場穩定，不宜張貼過多期許財富或禮物的聖誕貼紙，以免夢多淺眠或流於不切實際。至於承載禮物期許的聖誕襪，切記「財不露白」的原則，不可使用透明材質，也不可為了環保使用舊襪子或穿過的臭襪子，以免嚇跑財神與喜神，建議使用全新的紅色不透明襪子最佳。

楊登嵙也提醒民眾在言行舉止上應避開禁忌，聖誕節如同西方過年，言談間應避免「鬼」、「死」等不吉利字眼或詛咒。外出逛街時，尤其是晚間，應避免穿著全身黑衣，以免因黑色易招陰而惹上負面磁場，影響自身運勢。

