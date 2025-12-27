聖誕檔期音浪來襲 「高速青春」新銳樂團點燃港都音樂能量

▲「Merry Band Vibes街頭盛典」由高速青春培育樂團「聽聽就好 Just Listen」揭開序幕，以細膩詞曲與溫潤旋律訴說年輕世代的生活哲學。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】聖誕節檔期，高雄城市音樂能量全面爆發。高雄市政府青年局推動的「高速青春」青年創新音樂發展培育計畫，於今年聖誕週末迎來成果總驗收。多組受培育的新銳樂團自12月20日至25日間，接連登上高雄多場指標性聖誕活動舞台，並自主策劃街頭與室內展演，從戶外街角唱到專業場館，展現成熟且具產業即戰力的演出實力，為港都流行音樂產業注入嶄新動能。

▲高速青春培育樂團「鯊魚娃娃機 TOYSHARK」於駁二大義倉庫 LIVE WAREHOUSE小庫舉辦五週年專場，以台語龐克唱出深刻真摯的現場魅力。

青年局長林楷軒表示，「高速青春」計畫推動至今已邁入第五年，市府不僅著眼於音樂人才的培育，更致力打造青年創作者與產業無縫接軌的實踐平台。計畫從幕後的製作與產業課程，到幕前的實戰演出，全方位陪伴青年音樂人精進技術、理解市場並累積舞台經驗，協助樂團在關鍵起步階段站穩腳步，逐步邁向職業化發展。

▲「BUTTER RIOT」擔任高速青春培育樂團「鯊魚娃娃機 TOYSHARK五週年專場」演出嘉賓，跨團合作展現高雄在地青年從青澀到成熟的蛻變與成長韌性。

今年聖誕週系列演出中，由培育樂團「聽聽就好 Just Listen」與「津波 Tsunami」率先於「雄校聯社團養成實驗室」外舉辦「Merry Band Vibes 街頭盛典」，兩團分別以細膩溫柔的敘事曲風與高張力龐克能量，吸引大批民眾駐足欣賞，成功點燃街頭節慶氛圍。隨後，在中央公園舉辦的「2025聖誕生活節」中，「羊米人 YUMMY MAN」與「宇宙資料庫」接力登台，豐富多元的音樂風格，讓現場聽眾在歡樂節慶中感受高雄新生代音樂創作的厚實能量。

▲擅用獨特編曲堆疊內心世界的高速青春培育樂團「宇宙資料庫」，除登上「聖誕生活節」主舞台演出，獲得台灣音樂實境節目《樂團祭》海外巡演資格。

其中，「宇宙資料庫」更傳出捷報，憑藉亮眼創作實力成功取得台灣音樂實境節目《樂團祭》海外巡演資格，成為「高速青春」培育成果走向國際舞台的最佳例證，也展現高雄青年音樂人跨國交流的潛力。

此外，培育樂團「鯊魚娃娃機 TOYSHARK」於12月20日晚間在駁二藝術特區大義倉庫 LIVE WAREHOUSE小庫舉辦成團五週年專場演唱會，吸引眾多樂迷到場支持。聖誕節當天，「鯊魚娃娃機 TOYSHARK」再度受邀登上「2025高流聖誕趴 KMC XMAS」舞台，不僅為自身音樂歷程立下重要里程碑，也為高雄聖誕系列音樂活動畫下圓滿句點。

▲聖誕節當天在高雄流行音樂中心舉行的「2025 高流聖誕趴 KMC XMAS」，「鯊魚娃娃機 TOYSHARK」以強烈節奏與穩健台風，將節日化為熱血沸騰的音樂饗宴（高雄流行音樂中心提供）。

青年局指出，「高速青春」多年來已建構一套循序漸進、精準對接產業的音樂培育體系，從校園社團起步，透過「音樂團體諮詢輔導」奠定基礎，銜接「培力訓練」與「音樂製作訓練」，最終導入「音樂展演」進行實戰驗收，在專業導師陪伴下，引導學員完成從靈感發想、作品製作到舞台演出的完整歷程。市府在青年起步階段扮演最關鍵的「助跑者」，待其具備獨立支撐大型活動的專業實力後，便將舞台與聚光燈交回新聲代，讓他們成為高雄邁向「演唱會之都」的重要核心力量。

展望未來，青年局將持續深化「高速青春」計畫內容，協助更多南部音樂新星站上舞台，為高雄流行音樂產業寫下更多青春且具國際視野的新篇章。更多活動資訊，請關注高雄市政府青年局官方Facebook、Instagram及Line@（@youth.kcg）。（圖╱高市府青年局提供）