聖誕歲末聯歡溫馨登場 三信家商師生家長共譜青春回憶

在溫馨聖誕氛圍與迎接新年的期待中，三信家商近日盛大舉辦「聖誕歲末聯歡活動」，儘管活動首日清晨陰雨綿綿，卻絲毫未澆熄師生與家長的熱情，校園內笑聲不斷、氣氛熱烈，展現三信家商獨有的青春活力與凝聚力。(見圖)

主辦單位今(廿六)日說明，這次歲末聯歡活動依流程規劃，自上午集合與事前準備揭開序幕，校園各科特色活動攤位率先登場，展現技職教育的多元樣貌；開幕致詞與家長會授證典禮後，接續進行家長會感謝狀與獎學金頒發、各班糖果發放，為活動增添溫馨歡樂的氣氛。

在活動正式揭幕時，王培峻校長向全體師生、家長及來賓致上歲末祝福，王校長表示，歲末聯歡不僅是歡慶與放鬆的時刻，更是回顧一年學習成果、凝聚彼此情感的重要時機；感謝師長們的用心付出、學生們的努力學習，以及家長會長期以來作為學校最堅實後盾的支持。校長並期勉同學在嶄新的一年持續勇敢追夢，在專業學習與品格養成上不斷精進，讓青春在三信家商留下最燦爛的足跡。

隨後，由家長會吳雅雯會長致詞，吳會長肯定學生在課業、競賽及各項活動中的亮眼表現，也感謝學校用心打造多元舞台，讓孩子們能適性發展、發揮所長；家長會始終以實際行動支持學校辦學理念，期盼透過獎學金的頒發，為努力不懈的學生注入更多信心與動力，鼓勵大家持續挑戰自我、勇敢向前。

當日舞台活動同樣精彩，校友樂隊、僑生獅隊、熱舞社輪番演出，炒熱全場氣氛；台僑生繞口令PK大賽、卡拉OK演出、COSPLAY紅綠造型大賽台步秀及即興舞蹈BATTLE，充分展現學生的創意、自信與舞台魅力。

運動競賽方面，僑生盃足球賽冠軍賽現場直接頒獎，搭配教師與家長組趣味競賽「爆破大隊」及足球運球接力比賽，讓歲末活動在熱血與歡笑中持續升溫；整體活動流程緊湊而多元，動靜兼具，成為全校共同參與的年度盛事。

三信家商校方強調，期盼透過這場融合感恩、祝福與青春能量的校園盛會，為全體師生留下最難忘、最溫暖的年終回憶，也為新的一年揭開充滿希望與活力的序幕。