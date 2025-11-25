聖誕比薩對決！達美樂抹茶火山、必勝客松露火山 新品半價開吃

生活中心／賴俊佑報導

聖誕大餐就吃比薩吧！達美樂限期推出3新品「頂鮭豪牛雙饗披薩」、「相思抹茶火山披薩」和「起司火山口拼盤」，通通半價開吃，還有「一擲High狂歡盒」，披薩盒可摺成2顆骰子大玩派對遊戲；另外，必勝客年末限定「嫩牛大蝦起司比薩」回來了，還有冬季限定「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，以及首次登場的「嫩牛大蝦起司比薩」，三五好友輕鬆享用海陸盛宴。

達美樂「起司火山口拼盤」搭配香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球等人氣副食，拿來沾取好吃又好玩。（圖／達美樂提供)

達美樂「相思抹茶火山披薩」以香濃抹茶結合綿密紅豆與Q彈麻糬，尾韻十足的茶香、豆香瞬間在唇齒間綻放。（圖／達美樂提供)

達美樂聖誕新品「相思抹茶火山披薩」！外盒變身派對神器

廣告 廣告

迎接聖誕月，達美樂12月1日起開賣聖誕新品！「頂鮭豪牛雙饗披薩」鋪滿炙烤頂級鮭魚肚與炭燒牛肉，新品嘗鮮半價優惠只要459元，豪邁海陸美味超滿足；「相思抹茶火山披薩」以抹茶火山作為火山新系列披薩，結合紅豆香甜交織濃郁日系風味，期間限定款半價優399元，帶來聖誕的暖心甜韻；「起司火山口拼盤」則以人氣起司火山口搭配4款副食，節慶歡聚只需499元，沾取濃郁起司涮嘴陣容全員到齊。

骰出聖誕驚喜！達美樂推出「一擲High狂歡盒」，一次裝下3款期間限定的全新美味披薩及副食，披薩盒化身派對神器，可折成兩顆骰子，其中一顆骰子擲出指定玩家，另一顆則決定互動內容，從上傳鬼臉照、真心話大冒險到跟隨流行歌曲跳舞等超豐富玩法，兩種骰子共可變化36種組合，美味與歡樂一次帶上桌，「一擲High狂歡盒」優惠價 1,399 元。

必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」重磅回歸！即日起半價驚喜開吃。(圖／必勝客提供）

必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」加價219元升級「黑鑽松露火山熔岩餅皮」。（圖／必勝客提供)

必勝客聖誕開賣「嫩牛大蝦起司比薩」、「黑鑽松露火山熔岩餅皮」

必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」重磅回歸！極致厚切牛排搭配炙燒鮮嫩大蝦，並使用三種起司：卡門貝爾乾酪起司球、澳洲乳酪片與紐西蘭莫札瑞拉起司，交織出濃郁起司香氣，再嘗到帶有蔬菜甘甜與紅酒醇香的法式多蜜醬，外帶單點大比薩只要半價459元。

必勝客冬季限定「黑鑽松露火山熔岩餅皮」嚴選義大利頂級松露與四種天然起司，打造濃郁的雪白起司火山，搭配外圈超牽絲的熔岩芝心，帶來視覺與味覺的雙重饗宴！「嫩牛大蝦起司比薩」加價219元升級「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，再加上一個大比薩、副食與飲料只要999元，在家開趴奢華享受。

必勝客「德國豬腳海陸盛宴拼盤」首度登場，豬腳外酥內嫩，搭配黃芥末醬、黃金和風鱈魚塊、薯金幣與 BBQ 烤雞。(圖／必勝客提供）

「德國豬腳海陸盛宴拼盤」首度登場，德國豬腳以德式香料細緻醃漬，外皮酥脆焦香，肉質軟嫩多汁，搭配經典黃芥末醬，完美組合一吃就上癮！個人餐推出「嫩牛大蝦個人比薩」與「嫩牛大蝦起司燉飯」，聖誕年末一個人也能享用海陸盛宴；而住在聖誕跨年活動熱區的人有福了，必勝客限時於30間指定門市推出在地優惠「聖誕跨年拼盤樂享餐再送可樂」。

更多三立新聞網報導

剛滿10週年！台北人氣Buffet宣布熄燈 最後優惠「5人同行1人免費」

7-11、全家聖誕福袋開打！抽保時捷、黃金 送你去東京看棒球賽

王品旗下「米其林1星中餐廳」11／30熄燈！ 明年大巨蛋見

桃園影迷哭哭！喜樂時代A19店明年1月熄燈 業者認：人潮太少

