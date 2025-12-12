聖誕氛圍滿點！南韓百貨燈光秀＋市集美食 成熱門打卡點

聖誕節腳步近了，南韓街頭洋溢節慶氛圍，各大百貨祭出燈光秀、聖誕市集人潮不斷，成為拍照熱門打卡點。餐飲業者也搶攻聖誕商機，有連鎖冰淇淋店推出與迪士尼最新動畫的聯名蛋糕，節慶商戰火熱開打。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

南韓首爾進入年末節慶檔期，市中心百貨同時點亮聖誕燈飾，正式開打年底消費戰。明洞地標之一的新世界百貨再次以巨型LED外牆吸引民眾目光，整面建築化身大型多媒體影像秀。韓聯社報導，新世界百貨以「三個籃球場規模」的螢幕設計打造今年的節慶主題，吸引大批民眾和外國遊客前來打卡。

同樣在明洞，樂天百貨將過往限定於本館的燈飾範圍大幅擴張，以二萬顆LED燈照亮街區夜空。今年還加入高約十三公尺的巨型聖誕樹，營造濃厚節慶氛圍。一名南韓民眾說：「有聖誕樹，氣氛很好。我想拍很多聖誕節的照片，也想買一台底片相機。」

除了戶外燈飾，百貨內部的節慶活動同樣競爭激烈。汝矣島現代百貨在五樓空中花園打造「聖誕村」，設置多個拍照區、裝置藝術與聖誕市集，線上預約在二十分鐘內被搶空，不少民眾到現場排隊候補。負責設計的鄭民奎表示：「為了讓客人盡情享受，我們把整個空間都規劃成拍照區。」

在蠶室，樂天百貨以「韓國聖誕氛圍感天花板」作為號召，將旋轉木馬移入百貨賣場，並集結五十多家餐飲品牌。樂天百貨活動組長張慧彬說：「今年餐飲品牌大舉進駐，讓客人能品嚐到更多種類的美食。」百貨也安排每日三場燈光秀、五場人造雪花秀，加上滿額贈禮活動，盼延長消費者停留時間。

聖誕商機不只百貨搶攻，餐飲品牌同樣全力投入。冰淇淋品牌31推出十八款節慶甜點，包括與迪士尼新動畫合作的限量蛋糕。蛋糕組長金娜英介紹：「這些是和《動物方城市》合作的特別小蛋糕，是冬季限定品項。」部分連鎖咖啡店推出整模聖誕蛋糕，由於買氣過旺，許多口味甚至提前售罄。一名民眾說：「大螢幕上有蛋糕廣告，也有聖誕樹。我想營造年末氛圍，所以打算買一個整模蛋糕。」

節慶效應也延伸到零售通路。首爾聖水洞新開幕的便利商店擴大商品種類，民眾除了能購買食品飲料，還能挑選化妝品、服飾與知名IP周邊。一位民眾表示：「想到便利商店，大家多半會買食品飲料。但如果便利商店有周邊和衣服，就不用跑遠，附近就能購物，客人應該會增加。」

便利商店品牌也希望藉由特色化創造差異。品牌行銷組金正喜指出：「我們加入十到二十多歲客群喜歡的美容品牌和時尚平台，提供多種體驗與展示空間。」在市場逐漸飽和的情況下，有業者主打健康食品，單月銷售成長四成以上；也有品牌導入能製作比薩和咖啡的機器人，成為外國遊客喜愛的拍照亮點。

便利商店在提升便利性的同時，也強化「體驗感」，期望透過延長消費者停留時間，抓住年末節慶帶來的龐大商機。

