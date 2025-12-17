聖誕氣氛升溫！Stray Kids 金昇玟Seungmin、許路兒、孫興慜眾星演繹冬季英倫風格

隨著年末節慶揭開序幕，Burberry以滿載節日氛圍的冬季系列與明星陣容亮相，優雅呈現英倫格調。

全球品牌大使演繹英倫格調

Stray Kids 成員金昇玟以經典格紋羊毛連帽圍巾現身機場，演繹舒適又不失格調的冬季穿搭；孫興慜則以紫藤綠風衣亮相仁川機場，以低調格紋細節呈現高級英式休閒氣息！

新生代演員詮釋節慶浪漫

新生代演員林廷憶與詹子萱則分別以風衣外套、輕便大衣搭配迷你 B Clip 及泰迪熊吊飾，演繹柔和浪漫的節慶造型～

時尚 KOL 展現冬日層次

甜美 KOL 許路兒以短版絎縫外套搭配格紋短裙組合，呼應新品羊駝毛混紡圈圈紗圍巾，展現溫柔英倫魅力；詹懷雲則以松露棕雙面羽絨外套配戰馬騎士圍巾，演繹俐落又率性的冬日層次。

Scarf Bar 圍巾吧與專屬客製服務

本季 Burberry 亦於全球專門店開設 Scarf Bar「圍巾吧」，以超過 30 款格紋色系與多元材質呈現品牌標誌美學。延伸至線上體驗，更推出虛擬試戴與私人字母繡線客製服務，打造節慶獨一無二的專屬配件提案！

從風衣傳承到圍巾工藝，Burberry以歷久彌新的設計語彙凝聚節日溫度，將經典與喜悅重新包裹，為冬季增添一抹優雅且令人難忘的英倫氣息。

