聖誕氣氛濃！好市多「巨型聖誕老人」成打卡熱點 網笑：小孩想打包

隨著歲末年終將至，美式賣場好市多（Costco）近期已悄悄換上聖誕新裝，各式節慶裝飾與禮物專區成為消費者關注焦點。一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，賣場內充滿濃厚的過節氣氛，巨大的聖誕老人玩偶更是吸睛，讓她女兒遠遠看到就興奮直呼「想帶回家」，可愛模樣引發社團熱烈討論。

該名網友表示，雖然家中平時沒有過節習慣，但看到琳瑯滿目的精緻裝飾，也忍不住想買棵小聖誕樹回家擺放。不過此行主要任務是為孩子挑選禮物，她特別推薦一款「牙醫玩具組」，大讚該組玩具有趣且CP值極高，是爸爸媽媽準備聖誕或新年禮物的好選擇。

↑（圖片翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB）

貼文一出，釣出許多家長共鳴，紛紛留言表示「這組牙醫組我家也有，兒子超愛，每天都要玩」、「好市多玩具區真的很好逛，連大人看了都想買」。留言區也掀起「好市多玩具尋寶」話題，有網友笑稱每次去都直衝玩具區看樂高有無特價，甚至還有人目擊F1賽車玩具驚呼想入手。不少家長認為，在賣場採買生活用品時順便置辦聖誕裝飾非常方便，但也打趣說「買禮物絕對不能帶小孩去，不然驚喜會破功」。

