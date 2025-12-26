聖誕派對太嗨！廚師竟慫恿客人喝「液態氮雞尾酒」 胃破命危

男子喝下液態氮雞尾酒，導致胃當場被撐破。圖／翻攝畫面

25日聖誕節，許多人與親朋好友聚餐、狂歡度過，不過俄羅斯一家公司於烹飪工作室內舉辦聖誕派對時，當廚師使用液態氮調製飲品，不但沒有告知客人危險性，還慫恿一名男子喝下液態氮雞尾酒，導致男子胃當場被撐破；對此，專家警告，即使僅有少量殘留，吞嚥液態氮仍可能造成生命危險。

根據《太陽報》報導，25日俄羅斯一家公司於「Game of Tables」烹飪工作室舉行聖誕派對，其中一名廚師以液態氮調製飲品，現場氣氛相當熱鬧；不過該名廚師未告知在場民眾液態氮風險，竟還慫恿男子謝爾蓋（Sergey）喝下液態氮雞尾酒。

男子喝下液態氮雞尾酒，導致胃當場被撐破。圖／翻攝畫面

謝爾蓋將其一口喝下肚，隨即摀著肚子並倒地，神情極為難受；緊急送往醫院，醫師表示謝爾蓋雖然意識清醒，不過液態氮於體內中氣體迅速膨脹，導致胃被撐破；目前經手術治療仍在康復，不過病情尚未脫險。

專家指出，液態氮於室溫下會劇烈沸騰，在液態氮蒸發前食用，會導致器官嚴重內傷、內出血，甚至死亡；強調使用液態氮製作飲料時，只有在液態氮完全蒸發後才是安全的， 即使殘留少量並吞嚥都存在危險性，因此許多國家會針對液態氮添加嚴格管控，甚至禁止使用。



