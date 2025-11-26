聖誕派對就是這個！達美樂三本柱開趴、CARRYON × 造糕的人推「金手指」禮盒

年底的聖誕與跨年倒數，不只是派對季，也是品牌創意大爆發的時刻。今年十二月，餐飲與潮流圈可說是同時「玩瘋了」。達美樂用最新「三本柱」限量美味掀起派對狂潮；台灣街頭服飾品牌CARRYON則與人氣甜點品牌「造糕的人」跨界合作，推出帶有力量寓意的「金手指」聖誕聯名企劃。

為迎接聖誕月，達美樂率先把聚會熱度點到最滿，推出限時限定的「三本柱」新品——頂級海陸「頂鮭豪牛雙饗披薩」、日系甜香「相思抹茶火山披薩」與派對神物「起司火山口拼盤」。最頂的一本柱頂鮭豪牛披薩，用炙烤鮭魚肚、炭燒牛肉鋪滿整片餅皮，豪邁的海陸口感讓海鮮派與肉食派都忍不住一口接一口；甜心二本柱相思抹茶火山披薩，將抹茶火山、紅豆與麻糬堆疊出濃濃的冬日和風甜韻；熱情三本柱起司火山口拼盤更是直接把人氣起司火山變成「拿著吃」的派對點心，搭配香烤雞條、鱈魚星星、薯球與蝴蝶酥，一口沾起司一口副食，鹹甜交錯到完全停不下來。

廣告 廣告

達美樂的創意更延伸到外盒，「一擲 High 狂歡盒」不只把三大新品一次裝好裝滿，還能變身成互動骰子，讓派對遊戲直接在餐桌展開。兩顆骰子共能組合出36種玩法，從真心話、鬼臉自拍、跳流行舞到搞笑挑戰，全都讓聚會氣氛越吃越嗨。12月1日起，全台門市限量販售，優惠價1,399元。

（圖／達美樂提供）

另外，台灣潮流品牌CARRYON則攜手甜點品牌「造糕的人」推出「金手指」聖誕限定聯名禮盒，以「天生我才必有用」為合作核心，從堅持與快樂找到共同語言，希望透過這份禮物，提醒每個人在年末依然擁有屬於自己的價值。

「金手指」的命名，象徵著每個人的天賦都值得被看見。禮盒內容延伸這份理念：聯名帽款以刺繡字樣低調展現態度；造糕的人打造專屬珍珠糖泡芙，用輕盈甜味傳遞生活中微小的幸福；聯名零錢包則象徵「把價值帶在身上」，兼具收藏性與實用度。禮盒內還附上專屬卡片，不論送給自己或好友，都像是一份溫柔卻堅定的提醒。

（圖／CARRYON提供）

本次聯名更加入「彩蛋機制」！限量150盒中，將隨機藏入兩個金手指公仔，抽中的幸運者可獲得「一年甜點陪伴」體驗，每個月到造糕的人兌換一顆4〜6吋蛋糕。象徵從聖誕開始，讓甜味與鼓勵陪伴整整一年，把品牌精神真正落實到生活裡，超越一份禮盒的價值。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

冬季甜點天花板登場！COLD STONE熟成巧克力蛋糕、LADY M聖誕可麗捲餅，一次收進節慶清單



台北喜來登「請客樓」16道蟹料理豪氣開席 台北美福「晴山日料」客座靜岡名廚帶來茶高湯懷石