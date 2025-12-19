聖誕派對成性病高峰期！醫：5種行為感染率激增

聖誕派對季節是泌尿科醫師最忙碌的「旺季」，每年聖誕派對期間都是性病感染高峰期。陳鈺昕醫師表示，酒精助興、無套上陣、多P交換等行為輪番上陣，讓派對現場成為性病溫室。

聖誕派對季節是泌尿科醫師最忙碌的「旺季」，每年聖誕派對期間都是性病感染高峰期。（示意圖／Pexels）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文指出，派對常見的性病種類，包括愛滋病毒（HIV）透過性行為的體液交換及血液傳染；梅毒經由性接觸碰觸到病變皮膚黏膜傷口、血液來傳染；淋病透過性行為、碰觸感染者分泌物傳播；菜花（HPV病毒）則是透過性接觸時皮膚與皮膚間直接或間接接觸皆可傳染。

陳鈺昕指出，有5種行為會讓染病機率倍增。首先是喝酒與藥物，酒精或助興藥物會降低判斷與自制力，降低防護意識；其次是不安全性行為，在現場環境影響下未使用安全措施進行性交、口交、肛交；第三是口腔有傷口、牙周病時與他人深吻或口交；第四是派對進行中共用有體液接觸的杯子、毛巾等物品；第五是與多人或性史不明者有性接觸，感染風險更高。

陳鈺昕強調，務必全程且正確使用保險套、口交套、指險套。（示意圖／123RF）

針對自保方法，陳鈺昕建議可採取事前事後藥物（PrEP/PEP），事前服藥HIV防護力達90%以上，事後72小時內服用HIV防護力超過80%。他也提到美國CDC建議高風險族群，在危險性行為後72小時內服用Doxycycline抗生素（DoxyPEP），可有效降低梅毒與披衣菌的感染風險。

陳鈺昕強調，務必全程且正確使用保險套、口交套、指險套，並建議不安全性行為後2週進行性病檢測、3個月後二次檢測確保感染可能，性行為活躍者建議每3至6個月定期檢測。

此外，事前完成HPV疫苗接種可預防90%以上的HPV感染。陳鈺昕提醒，參加派對後若尿道出現異常分泌物、排尿灼熱，或私密處紅腫、搔癢等症狀，建議立刻尋求泌尿科醫師協助，千萬別拖延。

