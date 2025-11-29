聖誕派對速食大戰開打！肯德基聯名KitKat、必勝客&達美樂「火山披薩」打對臺

隨著12月聖誕季與跨年倒數來臨，年末聚餐需求大增，「派對經濟」成為速食業者的兵家必爭之地。今年速食三強肯德基、必勝客、達美樂不約而同祭出差異化策略，從「強勢IP聯名」、「頂級食材奢華戰」到「包裝互動遊戲化」，全力搶攻消費者的荷包與胃口，這場搶攻聖誕年末派對的商戰已正式開打。

肯德基：聯名甜點戰略 攜手KitKat搶攻「甜點胃」

看準年末聚餐「甜點不能少」的心理，肯德基採取「強強聯手」策略，宣布與國際巧克力大廠KITKAT®合作，自12月2日起推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」。這款新品在香港上市時曾掀起搶購熱潮，主打將經典蛋撻與KITKAT®威化巧克力結合，創造出酥脆撻皮、可可慕斯與爆漿流心等三種層次口感。

肯德基以「銅板價的奢華享受」吸引消費者，單顆蛋撻或禮盒（售價295元）皆適合送禮或獨享，將蛋撻打造為聖誕交換禮物的體面選擇。為刺激買氣，官方更祭出首週優惠，凡於開賣首週在門市內用點購該款蛋撻，將限量加贈一顆KITKAT®巧克力，試圖透過「雙倍甜點」策略吸客。

肯德基採取「強強聯手」策略，宣布與國際巧克力大廠KITKAT®合作，自12月2日起推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」。（記者鄒尚謙攝）

必勝客：高單價食材搶市 海陸盛宴與「單身經濟」通吃

必勝客則延續「奢華食材平價化」的策略，瞄準家庭與多人派對，讓消費者在家也能有高級西餐廳般的享受。重點回歸備受歡迎的「嫩牛大蝦起司比薩」，並祭出冬季限定的「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，利用義大利松露與多種起司堆疊視覺與味覺的豪華感。此外，必勝客今年首度端出「德國豬腳海陸盛宴拼盤」，強調正宗德式香料醃漬與酥脆外皮，試圖擴大速食拼盤的料理廣度。

值得注意的是，必勝客並未忽略「單身經濟」，在主攻多人聚餐的同時，同步推出個人版的海陸比薩與燉飯，確保在團聚季節中，單人用餐市場不流失，展現大小通吃的企圖心。

必勝客推出火山披薩，與達美樂較勁意味濃厚。圖／必勝客提供

達美樂：包裝遊戲化 互動骰子盒創造聚會話題

不同於對手主攻食材或聯名，達美樂今年主打「互動體驗」，試圖解決派對冷場的痛點。12月1日起推出「一擲High狂歡盒」，將披薩外盒設計成可變身為兩顆互動骰子的機關，提供包含真心話大冒險等36種互動遊戲組合，讓外帶餐盒不只是容器，更成為派對破冰神器。

在產品線上，達美樂祭出「三本柱」策略迎戰：主餐有鋪滿炙烤鮭魚肚與炭燒牛肉的「頂鮭豪牛雙饗披薩」；甜點類推出結合紅豆、麻糬與抹茶的「相思抹茶火山披薩」；以及集結熱門副食的「起司火山口拼盤」，試圖用鹹甜雙拼與互動樂趣，在競爭激烈的聖誕檔期中殺出一條血路。

達美樂今年主打「互動體驗」，試圖解決派對冷場的痛點。12月1日起推出「一擲High狂歡盒」。圖／達美樂提供

【各家新品與優惠重點一覽】