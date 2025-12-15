聖誕白雪盛開 水道花季登場

山上花園水道博館冬季限定景觀「聖誕白雪」進入盛開期。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕山上報導

隨著冷氣團來襲，氣溫漸低，山上花園水道博物館園區內屬於冬日的花季陸續展開，象徵冬季限定景觀的「聖誕白雪」進入盛開期，園區內外的九重葛也陸續綻放，雪白與繽紛花色交錯，與園區百年紅磚建築相互映襯，增添濃厚的季節氛圍，吸引不少遊客前來賞花拍照。

水道園方表示，近兩年因接連豪雨與強風影響，原本位於花園區的聖誕白雪植栽受到較大損害。今年配合園區整體景觀調整，重新規劃栽植位置，移植至Ｂ館後方，打造新的花景空間，讓植栽能有更穩定的生長環境，也呈現不同以往的賞花視角。

廣告 廣告

目前聖誕白雪沿著園區步道成片盛開，純白花海與後方百年紅磚建築相互映襯，展現典雅而浪漫的冬日景致，成為園區近期的賞花亮點。

此外，九重葛花況逐漸進入高峰，色彩鮮明，為園區內外景觀增添層次。