聖誕神曲解凍後再刷紀錄！瑪麗亞凱莉奪回寶座：超級感謝

西洋歌后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）流傳31年的聖誕神曲〈All I Want For Christmas Is You〉隨著即將到來的聖誕節，再次奪下美國告示牌熱門單曲榜冠軍，並蟬聯20周榜首紀錄，再次刷新紀錄。

現年56歲的瑪麗亞凱莉，日前才剛在美國拉斯維加斯辦完巡迴演唱會，並帶給大家滿滿歡樂與溫馨的耶誕氣息，除了一身鮮紅亮麗的聖誕裝扮，還把聖誕老人、雪橇等各式各樣的聖誕元素搬上舞台，場面相當震撼。

16日，瑪麗亞凱莉透過社群發文分享好消息，「謙虛地奪回寶座冠軍！連續20週排名第一！我超級感謝！」原來瑪麗亞凱莉的神曲〈All I Want For Christmas Is You〉再次於美國告示牌《Billboard》刷新紀錄，就連官方小編都特地留言，「寫在Billboard的歷史榜單了！」

另據《Billboard》統計，〈All I Want For Christmas Is You〉已經超越過去兩首歌曲在Top 100上連續霸佔龍頭的時間記錄。分別是Shaboozey的〈A Bar Song （Tipsy），以及2019年麥莉父親 Billy Ray Cyrus與Lil Nas X合作的〈Old Town Road〉。

