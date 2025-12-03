聖誕禮物就要好玩又實用！今年最紅3大話題禮物：療癒拍拍燈、公益香皂、明星聯名面膜全都收

（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

今年交換禮物真的不能再走安全牌，最好是「收到會立刻想拍照」又能天天用的那種。從療癒系燈具、明星聯名保養，到兼具設計感與公益意義的香皂，這三款都是年輕族群近期討論度最高的聖誕禮物清單，一次滿足節慶儀式感與實用性。

Nez Fun療癒拍拍燈：一拍亮起的可愛度爆表系聖誕小物

今年在社群上瘋傳的，就是Nez Fun的全新造型拍拍燈！艾勒芬、艾勒夫、狐克斯、小狐妮，每款都可愛到像從動畫走出來，輕拍就能切換燈光模式，放床頭或書桌都能瞬間提升心情指數。亮起來時既柔和又有安全感，完全符合「交換禮物不能太無聊」的標準，是年輕族群公認最想收到的療癒系聖誕禮物。

Nez Fun全新造型拍拍燈／500元（圖／品牌提供）

LUSH西瓜香氛皂：好洗又有公益意義的話題派禮物

如果想送一個「會讓人感動一下」的禮物，LUSH好評回歸的西瓜香氛皂完全值得列入清單！不只外型超吸睛、香味清爽，這款香皂的75%銷售收益更會用於支持加薩地區的醫療服務，包含協助受傷兒童與成人的義肢支援，是LUSH史上最受矚目的公益商品之一，這份心意比禮物本身更珍貴，送出去絕對能展現今年最暖的聖誕精神。

LUSH西瓜香氛皂／370元（圖／吳雅鈴攝）

W.SHOW x李明川明星面膜組：邊聽歌邊敷臉的冬季儀式感

保養控今年最期待的聖誕禮，就是W.SHOW與時尚教授李明川聯名推出的明星面膜組。人氣面膜一次收齊，全效保濕面膜負責補水，薰衣草夜眠面膜則帶來深度放鬆；一邊敷、一邊聽李明川的最新單曲《沒有你的聖誕節》，整個夜晚都變得更療癒！禮盒包裝質感滿分，價格親切，是從交換禮物到送閨蜜都零壓力的聖誕首選。

W.SHOW x李明川明星面膜組／799元（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）





