聖誕禮物靈感來了！拍貼、蓋章卡片到DIY串珠全都能做

【記者趙筱文／台北報導】聖誕氣氛全面升溫，CASETiFY在台北大巨蛋商圈的遠東Garden City門市打造期間限定的聖誕體驗，以3.2公尺巨型串珠聖誕樹為主視覺，結合人氣插畫IP拍貼、客製化卡片、DIY串珠手作與限定點心活動，成為今年12月最熱門的打卡亮點。官方也同步推出官網聖誕優惠，助攻消費者挑禮物。

CASETiFY今年將品牌識別融入節慶裝置，首度以矽膠串珠打造3.2公尺巨型聖誕樹，將經典手機吊飾元素堆疊成繽紛藝術裝置，即日起至12月26日止於門市展出。現場亦推出與Dinotaeng、JOGUMAN合作的聖誕拍貼活動，加入CASETiFY官方LINE帳號並於Google Maps留下評論即可免費拍攝，活動至12月15日止。

門市同時限時推出消費滿額禮，即日起至12月15日單筆滿2,500元即可獲得客製化蓋章卡片乙張，圖案由Dinotaeng與JOGUMAN操刀，為聖誕禮物增添儀式感。而今年最受矚目的亮點，是全台首登場的DIY串珠體驗，消費者可選擇手機織繩或腕帶、自選串珠及吊飾組合，客製化打造名字或文字縮寫，親手做出專屬聖誕禮物。

此外，門市與可頌品牌Creaminal合作打造複合式空間，並推出期間限定點心活動。即日起至12月15日，只要將任一活動打卡分享到Threads，每日前15位即可兌換可麗頌乙份。

配合實體活動，CASETiFY台灣官網同步祭出聖誕限定優惠，即日起至12月12日購買指定產品一件享85折、兩件享75折優惠。

打造客製化專屬空間，讓消費者可在此親手 DIY 手機織繩背帶或腕帶，挑選多款串珠，拼出專屬名字或英文字母。CASETiFY提供

凡於活動期間在台北遠東Garden City門市消費滿$2,500元，即可體驗找來藝術家Dinotaeng與JOGUMAN設計的客製化蓋章卡片。CASETiFY提供

