聖誕節下探10°C！迎入冬第2波冷氣團 高山有望降雪

【高沛生／綜合報導】氣象專家指出，東北季風減弱，各地晴朗回暖，但明天下午起冷空氣南下，北台灣率先變天轉涼。週四至週六冷空氣影響最明顯，北部、東部轉為濕冷型態，平地低溫有機會下探10°C，強度具備發展為入冬第2波大陸冷氣團的條件。另高山雪線下探至3000公尺左右，合歡山、雪山、南湖大山等地，若水氣配合，將有零星降雪機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」發文指出，今（23日）清晨觀測資料顯示，台灣附近有鬆散低雲，東半部外海可見降水回波；最新歐洲模式（ECMWF）22日20時模擬結果顯示，今（23日）至明（24日）上午東北季風減弱，各地天氣晴朗穩定、氣溫明顯回升，白天舒適偏暖，早晚仍偏涼。

廣告 廣告

吳德榮說，今日各地氣溫預測為北部16至28°C、中部14至30°C、南部15至30°C、東部15至29°C，日夜溫差大，早出晚歸仍需留意保暖。

最新模式模擬顯示，明（24日）下午起冷空氣逐漸南下，北台灣率先變天、氣溫開始下降。週四至週六（25至27日）冷空氣籠罩，北部及東半部有局部降雨，北台灣轉為「濕冷」型態，應適時增添衣物；中南部平地多為多雲時晴，白天仍相對舒適，但早晚偏冷，山區偶有零星降雨機率，同樣需注意氣溫變化。

吳德榮指出，本島平地最低氣溫有機會下探至10°C左右，台北測站則可能觸及14.4°C，冷空氣強度具備發展為入冬第2波「大陸冷氣團」的條件，但是否達標仍有待後續觀察。

此外，週四至週六期間「雪（零度）線」高度約降至3000公尺左右，合歡山、雪山、南湖大山等高山地區，若水氣配合，皆有零星飄雪的機率，登山活動須留意天氣與路況變化。

展望後續天氣，吳德榮表示，下週日（28日）季風逐漸轉乾，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨機率，氣溫略回升；下週一（29日）東北季風進一步減弱，各地轉為晴朗穩定，氣溫持續回升，僅東半部仍偶有零星降雨。

台灣附近有鬆散低雲，且東部外海有降水回波。氣象應用推廣基金會

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜乾杯董座：台灣比海外更缺工！曝跨年想回日本 在台消費太高

獨家｜王齊麟婚宴和蕭敬騰「撞廳」！砸300萬席開85桌 甜點有小巧思

獨家｜酒駕男撞死女清潔員 1張照害「這家店」被誤會！木瓜媽：超不爽

