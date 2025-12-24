聖誕節不只看得到，也聞得到 全台首座「有香味的聖誕樹」

全台首座「有香味的聖誕樹」。（圖：郭子琳攝）

聖誕節向來以燈飾與音樂營造節慶氛圍，今年高雄市區出現不同以往的表現形式，透過「氣味」重新詮釋節慶記憶。高雄翰品酒店與擁有百年歷史的台灣香氛品牌明星花露水打造一棵「有香味的聖誕樹」，讓節慶不只被看見，也能被聞到。

這項設計靈感，來自明星花露水百年前的歷史記錄。早在一個世紀前的平安夜，曾有於城市高處灑下花露水、讓香氣瀰漫街區的故事流傳，象徵以氣味傳遞祝福與平安。此次高雄的呈現方式，正是以這段歷史為文化素材，轉化為當代城市節慶的感官體驗。民眾也可以在現場寫明信片並灑上香水、投遞郵箱，將祝福傳給遠方的親友。

平安夜以香氣傳遞祝福與平安。（圖：郭子琳攝）

現場選用玫瑰與茉莉等熟悉的香調，搭配聖誕樹、影像資料與歷史展示，讓不同世代的民眾，在氣味中產生共鳴。活動空間也融入環保與在地元素，部分裝飾以回收材料再製完成，讓節慶美感與永續概念同時存在。

近年城市節慶趨勢開始跳脫單一視覺展示，嘗試以聲音、氣味等感官形式拉近民眾與城市之間的情感距離。這次以「聞得到的聖誕節」為概念，也被視為高雄在節慶文化上的一次新嘗試。相關展出將持續至明年初，邀請民眾走進城市空間，在熟悉的香氣中，感受屬於港都的冬日節慶氛圍。（郭子琳報導）