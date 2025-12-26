聖誕節不回家！MAMAMOO+直奔台灣 鬆口「新計劃」粉絲暴動

頌樂（左）與玟星昨以MAMAMOO+小分隊之姿，在台陪歌迷過聖誕。DJB X FU Entertainment提供

韓國人氣女團MAMAMOO小分隊MAMAMOO+，昨（25日）在Legacy TERA陪粉絲共度聖誕節，活動中玟星、頌樂不僅大聊台灣美食，點名滷肉飯、牛肉麵與珍珠奶茶是來台必吃，更驚喜透露私下已規劃下一趟「一起來台灣旅行」的計畫。

玟星、頌樂昨以小分隊之姿，在台參與《DJB X MAMAMOO+ Christmas Party》聖誕特別企劃。一開場就帶來〈Starry Sea〉，頌樂坦言：「能在聖誕節跟粉絲們在一起真的很開心，也覺得非常心動。」玟星也分享，一想到能和大家一起度過這一天，就知道一定會是非常愉快的一天，台下歌迷熱情回應，氣氛瞬間升溫聖誕節在台灣聖誕節在台灣

兩人昨搭機來台參與活動，被粉絲笑說「把飛機當高鐵搭」。翻攝IG@mo_onbyul

主持人隨後笑說，原本準備詢問兩人「多久沒來台灣」，但看到她們近期頻繁在台活動，忍不住改口成「這次又這麼快回來台灣？」引發全場笑聲。玟星也開玩笑表示：「我到底什麼時候來的？」並笑著補充自己上週才剛在高雄舉辦完演唱會；頌樂則接話說：「我好像也沒有很久。」回憶自己上個月底才在台北開唱，也透露最近都在準備從這個月開始的音樂劇《Sugar》演出，粉絲打趣直呼兩人簡直是「把飛機當成高鐵在搭」。

兩人也在遊戲環節展現對旅行的熱愛，頌樂抽到「尼泊爾」，被問到若成功登上聖母峰最想說的話，她笑著表示會想在山頂喊：「木木們，我做到了！」抽到「台灣」時，則分享自己抵達後品嘗了滷肉飯、牛肉麵與珍珠奶茶，直言非常喜歡台灣料理。若能在雪梨歌劇院前演出，她則選擇與9m88合作的〈Floating Free〉，並分享歌曲所傳達的意義是「即使身處遠方，心的距離依然很近」。

MAMAMOO+很開心聖誕節是跟台灣歌迷一起共度。DJB X FU Entertainment提供

玟星則被問到「首爾必去的三個景點」時，笑答弘大、聖水與梨泰院，並透露梨泰院這個地名也曾出現在自己的歌曲中。談到台灣美食，她表示喜歡拔絲地瓜與珍珠奶茶，並笑說其實自己偏好奶茶，頌樂聽後立刻打趣表示自己的珍珠奶茶常常被玟星喝掉。當玟星抽到「歐洲」時，則坦言若能和家人一起旅行，會更想先去夏威夷，還笑說因為身為姊姊的頌樂一直推薦，甚至連旅遊書都幫她準備好了。

而在演唱最後一首歌前，頌樂與玟星也分享了接下來的計畫。頌樂表示，自己在2025年頻繁來到台灣，2026年也希望能持續帶來新的音樂作品與不同舞台，認真回饋一路支持的粉絲；玟星則透露巡迴演出仍有多個城市待完成，未來將在世界各地呈現更精彩的舞台。面對粉絲笑喊「365天都要在台灣」，兩人也幽默回應，雖然無法天天報到，但會努力讓大家感覺像是「365天都在一起」。

台灣歌迷準備了應援，頌樂（左圖左）與玟星開心在後台自拍。翻攝IG@solarkeem

玟星也進一步透露，私下已與頌樂規劃明年在台灣的小旅行，包含逛街與品嘗美食，笑說這是屬於兩人的祕密行程。其實在活動前夕，兩人便已搶先在後台體驗台灣美食與放鬆行程，現場特別準備了牛肉麵、雪花冰、車輪餅等在地料理，並設置按摩室讓成員舒緩行程疲勞。

兩人最後也分享能在台灣與粉絲一起度過聖誕節的心情，並提前送上新年祝福，應景地用中文說出「恭喜發財、紅包拿來」，最後以〈Um Oh Ah Yeh〉為這場充滿音樂、笑聲與溫度的聖誕派對，畫下溫暖又熱烈的句點。



