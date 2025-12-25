聖誕節不平靜！瑞芳男胸口中刀命危搶救 犯嫌逃逸警緝凶中

林男25日上午與他人發生口角後遭刺，目前尚未脫離險境，警方則積極緝凶中。（圖／翻攝畫面）

新北市瑞芳區25日上午發生凶殺案，38歲林姓男子在與他人爭吵後遭刺，胸口中刀倒臥民宅階梯上，送醫救治後一度失去生命跡象，目前仍未脫離險境，犯嫌則在行兇後逃逸，警方正積極追緝中。

據了解，林男是當地毒品人口，而他上午7時許與疑似另名毒品人口在明燈路三段民宅前爆發口角衝突，雙方越吵越烈，兇嫌竟持刀刺進其胸口，並於犯案後逃離現場。

警消獲報後立刻到場處理，而林男當時已失去意識，被緊急送往長庚醫院急救後一度陷入休克，目前仍未脫離險境，瑞芳警分局則組成專案小組，懷疑全案毒品或財務糾紛而起，正調閱現場周遭監視器追捕兇嫌，確切案情仍須釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

平安夜不平靜！中壢醉漢拿菜刀砸車喊「我要殺人」 警方火速壓制送辦

割頸案被害者父崩潰痛哭惹網淚！ 捐款專戶「還沒達標」倒數6天截止

張文隨機砍人不是失控！心理專家剖析犯罪動機示警「恐藏未爆彈」