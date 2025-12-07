聖誕節不能少了薑餅人啊 海瑞溫斯頓送上八款LINE貼圖快下載

海瑞溫斯頓推出Winston’s Winter Wonderland Line貼圖。（Harry Winston提供）

提到聖誕節，除了最直觀的聖誕樹、聖誕老公公之外，你覺得最可愛的代表性圖案是什麼呢？說是薑餅人，應該大家都同意的吧？頂級珠寶品牌Harry Winston（海瑞溫斯頓）台灣LINE官方帳號推出期間限定主題貼圖，以薑餅人為主角獻上八款圖案，讓你送出的每一則訊息都能增添溫暖。

海瑞溫斯頓Winston’s Winter Wonderland貼圖主角薑餅人化身為節日信使，以閃耀珠寶傳遞來自紐約第五大道的璀璨祝福：品牌代表性的鑽石與珠寶、以及聖誕樹、水晶球、繫著金色緞帶的藍色HW禮盒等節慶元素，透過輕快歡樂的風格，呈現專屬於海瑞溫斯頓的冬日魔法與節慶魅力。

廣告 廣告

Winston’s Winter Wonderland貼圖以薑餅人為主角，共有八款圖案。（Harry Winston提供）

即日起至2026年1月4日，只需透過連結（https://maac.io/2Gays）加入品牌官方LINE帳號好友，即可免費下載Winston’s Winter Wonderland主題貼圖，讓可愛的薑餅人陪伴著你我，歡度一年中最溫馨璀璨的時刻！

更多鏡週刊報導

Christian Louboutin以舞蹈為靈感 將芭蕾元素引入鞋款

周杰倫裡面沒穿露胸肌 DIOR酒會發禮「明年3月出專輯」

紙風車368前進大直高中 壓軸演出《台灣幻想曲》