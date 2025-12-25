聖誕節不要只吃大餐！中醫推薦冬日養心暖脾的 3 飲品

每到歲末，街頭巷尾開始瀰漫著聖誕的氣氛，無論是閃爍的燈飾，還是飄著肉桂香氣的甜點，都是節慶的標誌。儘管聖誕節是源自西方的節日，但對於生活在台灣的我們來說，也是一個親朋好友相聚的好時機。

屏東馬光中醫診所主治醫師林承漢表示，聖誕節聚會總是少不了大餐、甜點、紅酒等豐盛料理。然而，大吃大喝的同時，也常讓脾胃「拉警報」！脹氣、消化不良、胃酸逆流、口乾口苦、甚至影響睡眠與氣色。

聖誕節當心脾胃拉警報

中醫認為，脾為氣血生化之源，胃為水穀之海，是人體消化吸收的核心；過量飲食、高油高糖的食物會損傷脾胃，導致「食滯」、「氣滯」、「濕阻」，不僅影響腸胃健康，也可能造成心悸失眠、倦怠、情緒不穩等身心反應。

廣告 廣告

林承漢指出，冬屬「藏」，氣候寒冷、陽氣內斂，是適合調理脾胃、溫養心陽的季節。應以「不過量、忌冰冷、多溫補」為原則，搭配中醫食療茶飲與湯品，不僅紓解節慶過食負擔，更可養心安神、健脾和胃，讓身心回歸平衡。

聖誕節中醫推薦 3 飲品

山楂陳皮茶：大餐後的消膩救星

材料：山楂 10 克、陳皮 5 克、紅糖適量

做法：山楂、陳皮先用清水沖洗一下，放入茶壺或保溫杯中，以 500ml 熱水沖泡，靜置悶泡約 10 分鐘後即可飲用。

功效：山楂有助化食積、促進消化，陳皮理氣和胃，兩者搭配，特別適合節慶時大餐過後，用來幫助消化、減少胃脹、脹氣。

養顏聖誕紅茶飲：溫暖美顏又提神

材料：紅茶包 1 包、枸杞 1 小匙、紅棗 3 顆（切片）、肉桂 1 小段

做法：紅棗、枸杞、肉桂先用清水沖洗一下，與紅茶包一起放入茶壺或保溫杯中，以 500ml 熱水沖泡，靜置悶泡約 10 分鐘後即可飲用。

功效：此飲品融合紅茶溫中提神、紅棗補氣養血、枸杞明目養肝、肉桂助陽驅寒，特別適合冬天氣血不足、氣色不佳者。暖身又暖心！

銀耳蓮子雪梨羹：潤肺養顏滋補甜品

材料：雪梨 1 顆、白木耳 1 朵、蓮子 1 大匙、冰糖適量

做法：將白木耳用水泡發剪成小塊，蓮子洗淨泡軟，雪梨去皮切塊，材料下鍋加水 1000ml，開大火煮滾後轉小火續煮 1 小時，最後加冰糖調味即可。

功效：銀耳潤肺養陰，蓮子健脾安神，雪梨清熱潤燥，特別適合冬季乾燥易咳者，或睡不好、容易心煩者，亦可當作甜點，取代油膩糕點。

中醫講究「順時養生」，冬季正是保養元氣、調理脾胃的關鍵時刻。透過溫補的食材、適量的甜品與茶飲，不僅可以減輕節慶食物帶來的負擔，還能滋養身心，讓家人團聚的時光更加安心又健康。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚