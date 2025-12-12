聖誕節串流影片大對決 怪奇物語強打韓國製造

聖誕節、跨年出門人擠人，不如在家追劇更舒服。Netflix 12月份釋出多部強片，像是「怪奇物語」最終季的第2輯即將上線，全新的「黑白大廚」、暗黑台劇「如果我不曾見過太陽」2部曲也將登場。Disney+將在聖誕夜上架最新韓劇「韓國製造」，經典小說改編「波西傑克森」第2季正在熱播。

Netflix 12月重量級原創劇集「怪奇物語」最終季第2輯，將於12月26日上陣，整個霍金斯小鎮進入封鎖狀態，關鍵少女伊萊雯又藏身消失，小鎮上的所有人必須集結起來才能對抗黑暗力量「威可那」。最後完結篇預計明(2026)年元旦登場，邀請所有粉絲在新年度一起收看精采大結局。

造成現象級風潮的料理對決節目「黑白大廚」第2季於12月16日播映，賽制同樣是實力堅強的「白湯匙」主廚對決新一批的「黑湯匙」主廚，且比賽內容將更困難、殘酷，預期將於全球再掀一波韓國料理熱潮。黑暗台劇「如果我不曾見過太陽」2部曲12月11日與觀眾見面，黑暗的真相將在新集數中揭曉，主角曾敬驊的演技也更上一層樓。

Disney+聖誕節與跨年同樣強片不斷，最新強檔韓劇「韓國製造」12月24日進駐，劇情描述在1970年代的韓國，間諜冀兌在金錢與權力的誘惑下，獨自面對走私網路與情報局內的勢力。玄彬在劇中與鄭雨盛展開權謀角力，加上正裝梳油頭的帥氣造型，光是看著電視螢幕都是一種享受。

由青少年小說改編的劇集「波西傑克森」第2季已經在平台內播出，故事描述波西傑克森在離開1年後重返半神營，卻發現與好友的友情出現變化，還冒出一個獨眼巨人弟弟，為了解決克羅諾斯的威脅，波西必須與好友們再度展開冒險。該片不僅劇情充滿刺激感，還有滿滿的奇幻風格，適合與家人一起收看。

