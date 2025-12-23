聖誕節也能開運！命理師揭「6招」吸喜氣、運勢走上坡

記者鄭玉如／台北報導

聖誕節注意6大禁忌與6大開運法！穿紅衣、掛小襪子、掃塵迎新氣，避免黑衣，有助於招來喜氣平安。（示意圖／PIXABAY）

聖誕節即將到來，不少人會與伴侶、親友相聚，享受節日氛圍。命理專家小孟老師在臉書提到，過節時注意6禁忌，避免招來爛桃花或負面運勢，另外也分享6大開運方法，有助於招來喜氣。

●6大開運方法

1、穿紅色衣物

聖誕節在西方大多穿紅衣戴紅帽，意味喜氣，平安夜與聖誕節配戴紅色飾品能招來喜氣。

2、壁爐旁或床頭放小襪子

西方傳說中，聖誕節時聖誕老人會從煙囪滑進家中，將禮物放在床頭或壁爐旁。於是，人們會在這兩處掛上襪子，讓聖誕老人將禮物放入其中，象徵豐收與富足的祝福。

廣告 廣告

3、聖誕樹上掛星星

聖誕節要放聖誕樹的人，一定要在樹頂上掛上星星，有明亮照耀前方之路的含意，也代表新的一年來到，一切是新的開始。

4、明亮處放一頭鹿

聖誕老人駕著麋鹿與雪橇前來，麋鹿是能抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿，有抵抗負面運勢的效果。

5、放十字架

平安夜也是耶穌誕生的日子，可在平安夜放十字架在身上，入睡前拿起十字架禱告，祝福自己來年平安順利。

6、平安夜要掃塵

西方部分地區與中國習俗相似，人們也會在平安夜大掃除，寓意除舊布新、迎接新氣象。

●6大禁忌要注意

1、聖誕樹不宜放在門打開的45度角，也就是財位的位置，財位是招財的地方，不宜放假樹，建議放門左邊。

2、吃聖誕餐不要剛好13人，因為13在西方是不吉利的數字。

3、不要穿黑衣。聖誕喜紅忌黑，與中國習俗類似，西方將聖誕當作新年，紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢。

4、聖誕燈泡閃閃發亮，不宜放房間，容易招來爛桃花，建議掛在大門口，閃爍前方之路。

5、忌送手套。西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵。

6、忌送黃色系禮物與包裝紙。對於西方人而言，黃色系為不忠誠，也象徵情色。

更多三立新聞網報導

小弟弟天冷不給力！易中途軟掉 醫揭「6症狀」恐是不舉警訊

開車突遇天降「活雞」！賴在引擎蓋上不走 女駕駛當場收編

羽絨外套髒了怎清？免送洗 家事達人揭秘訣：乾淨又蓬鬆

「1健康吃法」很傷腦！男沒三高卻嚴重腦霧 醫嘆：大腦「乾枯」了

