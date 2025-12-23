聖誕節也能開運？ 命理師教6招：犯禁忌恐破財





一年一度的聖誕節即將來臨，這一天是紀念耶穌基督誕生的重要節日，象徵愛、希望與救贖。隨著時代演變，聖誕節也成為分享祝福、關懷他人與家人團聚的時刻。透過交換禮物、點燈與歡聚，人們傳遞感恩與善意，提醒彼此珍惜當下，讓溫暖在歲末延續。聖誕節小孟塔羅牌小孟老師整理出聖誕節「6大開運法」與「6大禁忌」，快一起來看看有哪些開運方法與禁忌！

6大開運法 「穿紅衣、放襪子」迎新送舊

1、穿紅色衣物：聖誕節在西方大多穿紅衣帶紅帽，有喜氣的意謂，因此平安夜與聖誕節配帶紅色飾品都能招來喜氣。

廣告 廣告

2、在壁爐旁或床頭放個小襪子：西方相傳聖誕節，聖誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，因此在這兩個地方放個襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意謂。

3、聖誕樹上掛星星：聖誕節要放聖誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。

4、可在明亮處放一頭鹿：聖誕節聖誕老人駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也為冬天抗寒與抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿有抵抗負面運勢的效果。

5、放十字架：平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告祝自己來年平安順利。

6、平安夜要掃塵：西方某些地區和中國習俗很像，我們在過年前一天大掃除，西方也在聖誕節前一天平安夜大掃除，為的也是除舊佈新。

6大禁忌 「13不吉利、忌1顏色」2物交換禮物不能送

1、聖誕樹不宜放在門打開的45度角財位的位置，因為財位是招財的地方不宜放假樹，建議放門左邊。

2、吃聖誕餐不要剛好13人，因為，西方13是不吉利的數字

其因是背叛耶穌的猶大人，其實就是基督的最后晚餐餐桌上第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13個人。

3、不要穿黑衣：聖誕喜紅忌黑，與中國習俗類似，因為西方會將聖誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢。

4、聖誕燈泡不掛房間：聖誕燈炮閃閃發亮不宜放房間，容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍前方之路。

5、忌送手套：（交換禮物不宜送）西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此不宜送手套。

6、忌送黃色系禮物與包裝紙：（交換禮物不宜送）西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。

東森財經新聞關心您

民俗說法，僅供參考

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



聖誕咖啡優惠！ 星巴克買1送1 路易莎「現折10元」

耶誕交換禮物「送現金太敷衍」？ 過來人曝1招：感覺完全不同

聖誕節賣這個最賺錢！ 12星座專屬「節日變現大法」 幫自己攢個大紅包