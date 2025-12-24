聖誕節交換禮物沒頭緒？300元她「1大箱」送到心坎 10大熱門驚喜曝

一名網友交換禮物收到3百元「燒酒雞套組」引發熱議。圖／翻攝自爆料公社

為了增添歡樂氣氛，許多人會與好友、公司同事交換禮物，不過設限金額往往對於禮物選擇毫無頭緒，一名網友就在社群分享，5百至1千元金額，自己準備了沐浴油套組，卻換來一箱衛生紙，有些失落，也有網友3百元收到一箱「燒酒雞套組」，直呼「超實用」；而今年10大熱門交換禮物排名也曝光。

交換禮物往往幾家歡樂幾家愁，一名網友在社群分享，與同事訂定禮物價格區間5百至1千元，自己準備了知名沐浴油套組，卻換來一大箱，共70包衛生紙，落差感極大；最終因難以扛回家，只好將衛生紙分同事一起使用。

另外一名網友分享，與朋友訂定3百元的禮物，竟收到1箱「燒酒雞套組」，包括99元的雞腿、88元燒酒蝦藥包、27元紅標米酒2罐、49元鴨肉丸，加上4把茼蒿，拼拼湊湊剛好3百元整；貼文一出，網友直呼「果然是高手」用心又有創意，建議也可「買一個30元的小豬存錢筒，再把270存在裡面」如此同樣也達3百元標準，不過有網友哀怨收到的一箱食物，卻是「炒電線、螢光咖哩、三色豆」，無奈「我是什麼很賤的人嗎？」

根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「聖誕交換禮物」相關話題網路聲量，其中熱門交換禮物第1名為「香水／香氛」，可為生活增添儀式感，第2名為「零食」，許多網友認為，只要包裝美、風味特別，零食就是安全牌中的冠軍選手；第3名為「玩偶」，可見柔軟的玩偶相當受大眾歡迎。

另外第4名「吊飾／鑰匙圈」因輕巧、實用、款式多元，成為小額交換禮物的首選，第5名為「蛋糕」、第6名「衣服」、第7名「保養用品」、第8名「手機」、第9名「咖啡」，及第10名「酒」；熱門交換禮物排行曝光，還沒有決定好以何種禮物作為驚喜者，不妨從中吸取靈感，歡慶佳節。



