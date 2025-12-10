聖誕節交換禮物選什麼才不雷？他曬2禮盒 網讚：還可以

距離聖誕節的日子不遠了，不少人會玩交換禮物，有網友在PTT分享兩個星巴克禮盒，詢問廣大鄉民們如果收到這種禮物會不會覺得「很雷」，貼文曝光後，不少人認為「還可以」、「可以排前幾名了」。

一年一度的聖誕節即將到來，不少人會揪親朋好友玩交換禮物。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名網友在PTT的WomenTalk板以「收到這種交換禮物 會覺得雷嗎」為題發文表示，「好奇大家若換到以下，會感覺收到垃圾嗎？還是還不錯」。原PO在貼文內附上「交換禮物選手」照片，分別是價格約500元的義式可可脆片奶油餅乾提盒、價格399元的爆米花歡聚倒數日曆，兩款都是食物，但包裝精美。

貼文曝光後，網友紛紛留言「星巴克的還可以吧，至少可以吃」、「還可以」、「這在我這邊，可以排前幾名了」、「不會雷」、「我可以欸還會把盒子留著」；不過也有其他網友持不同看法，「不想收到這種禮盒包裝的，錢大部分都花在包裝了，包裝留著佔地方又沒用，可以包裝少一點的食物嗎」、「倒數日曆女生才會喜歡吧」、「上一定年紀加上有去運動之後，收到餅乾或是禮盒其實都沒有很喜歡」。

PTT鄉民留言討論。(圖/翻攝自PTT)

