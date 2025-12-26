聖誕節假期遭強烈風暴侵襲 加州全境爆發洪水、土石流災情

加州全境近期遭受由「大氣河流」引發的風暴襲擊，多地傳出洪水、土石流與山體滑坡災情，甚至就連舊金山、洛杉磯也無法倖免。圖為加州賴特伍德的洪水災情。 圖：翻攝自 @RandomHeroWX X 帳號

[Newtalk新聞] 根據外媒報導，位於美國西岸的加利福尼亞州自聖誕節假期開始遭受由「大氣河流」引發的猛烈風暴襲擊，多個區域爆發洪水、土石流災情，大量居民被迫撤離，甚至連舊金山、洛杉磯等大城市也無法倖免。雖然當局預計加州地區的降雨量將隨著時間遞減，但由於土壤吸水能力已瀕臨飽和，當地氣象單位也提出警告，呼籲民眾注意新的洪水災情。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，自當地時間平安夜（24 日）起，加州開始遭受「大氣河流」風暴襲擊，各地接連傳出災情。其中，加州北部發生暴雨，部分地區出現風速逾每小時 70 英里（約等於 112.65 公里）的暴風，舊金山都會區也遭受突發性洪水侵襲。與此同時，加州南部也傳出豪雨災情，位於洛杉磯北部與西北部的山區降雨量約 4 至 8 英寸（約 10.16～20.32 公分），接連不斷的豪雨、降雪與強風對加州居民的日常生活造成了巨大的衝擊。

針對近期「大氣河流」釀災，美國國家氣象局洛杉磯辦事處發布聲明，稱此次大規模降雨打破了洛杉磯市中心自 1971 年來的聖誕節降水紀錄，是近 50 年來「最潮濕的聖誕節」。該聲明表示，雖今（25 日）、明（26 日）兩天仍會持續維持降雨天氣，且整體降水量與週三相比將大幅降低，但仍可能發生新的洪水災情，呼籲當地民眾多加注意。

加州州長紐森（Gavin Newsom）也於 24 日發布通報，宣布含洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖貝納迪諾縣、聖地牙哥縣及沙斯塔縣在內多個地區進入緊急狀態，呼籲當地政府確保資源調度的管道。洛杉磯市長凱倫．巴斯（Karen Bass）也響應號召，籲市政府各部門進行準備，確保在未來數天的受災時間內擁有足夠的資源。

報導稱，此次受災最嚴重的地區，是位於洛杉磯東北方 80 英里、聖貝納迪縣聖蓋博山脈的賴特伍德社區，區域內傳出多起洪水、土石流與山體滑坡災情。當地消防隊也出動了 120 名緊急救援人員，持續向當地民眾提供救難協助，並對部分受災民眾實施救援。另外，由於強風襲擊加州北部地區，截至當地時間 25 日為止，超過 7 萬戶加州民眾遭遇斷電。

與此同時，位於太平洋沿岸的聖塔芭芭拉（Santa Barbara）市立機場也傳出因洪水侵襲，三條飛機跑道慘遭淹沒，無限期停飛所有商業航班的消息。報導稱，此次的強烈風暴總計導致加州全境 3 人死亡，大量民眾被迫就地避難或撤離家園。雖此次風暴對加州多地造成嚴重的創傷，但當局預估強風、暴雨等天氣現象將在本周末迎來緩解，推測當地天氣現象將逐漸回歸平穩。

