聖誕節傳噩耗！知名音樂人驟逝享年48歲 離世前剛錄完節目

娛樂中心／游舒婷報導

南韓娛樂圈傳憾事！被譽為「K-POP指南針」、解讀韓流全球化脈動的音樂評論家金英大（김영대，音譯）傳出於12月24日驟逝，享年48歲。噩耗於今（25）日由家人透過社群平台對外證實，消息一出，震撼整個音樂圈。

南韓知名音樂評論家金英大過世。（圖／ 翻攝自김영대의 School of Music）

韓媒報導，金英大的家屬在聖誕節對外證實，金英大於24日辭世，死因尚未公布。令人震驚的是，在離世前一天他仍在社群平台與大家互動，近期也才參與CBS廣播節目錄製，突然傳來死訊，讓粉絲和同業都難以接受，韓國著名歌手尹鍾信、CNBLUE鄭容和都發文表達自己震驚的心情。

報導介紹金英大的生平，他出生於1977年，畢業於延世大學經營學系，後來在華盛頓大學取得音樂人類學博士學位。金英大會在音樂評論界中打響名聲，關鍵在他對防彈少年團（BTS）全球現象的前瞻分析，早在BTS還沒大紅之前，他就以專業的分析預見BTS的成功。

不僅活躍於文字評論，金英大也擔任「告示牌音樂獎（BBMA）」、「全美音樂獎（AMA）」等大型頒獎典禮的韓國轉播解說，2023年更成為「葛萊美獎（Grammy Awards）」轉播班底，用自己簡單但不失專業度的解說風格讓大眾更加了解音樂。報導指，金英大的靈堂設於首爾中央大學醫院殯儀館6號室，告別式將於27日上午11時舉行，後續將長眠於首爾追慕公園。

