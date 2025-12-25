聖誕節充滿能量！ 宋逸民攜三美女闖警政署示愛

【緯來新聞網】適逢聖誕佳節到來，宋逸民、陳維齡以牧師夫婦帶隊「藝起發光協會與基督教標竿教會」組成報佳音團隊，並邀請黃瀞怡（小薰）、李又汝一同參與，在昨（24日）平安夜前往內政部警政署傳遞祝福與溫暖。

宋逸民（左起）與老婆陳維齡，約小薰、李又汝散播祝福。（圖／藝起發光提供）

活動以唱詩歌揭開序幕，現場還有小朋友獻唱，場面溫馨且富有濃濃的聖誕氣息，氣氛歡樂又感動。宋逸民夫婦以健康、豐盛、平安為主題，特別選用蘋果與葡萄做為祝福禮物，同時向人民保母們向表達感謝。



宋逸民表示：「警察平安，人民才平安，為所有警政人員祝福，希望大家在高壓與繁忙的工作中，也能感受到節日的祝福與陪伴。」首次參與報佳音的小薰與李又汝深受感動，小薰分享：「第一次到警政署報佳音，很特別也很溫暖。」李又汝則說：「我們送祝福，但自己反而先被感動到！」



宋逸民、陳維齡率領的「藝起發光」團隊們，將持續透過音樂與公益傳遞愛和祝福，尤其在明年會繼續投入公益與探訪弱勢，希望將「真正的平安」帶給更多需要這份溫暖的人。

