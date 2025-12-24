聖誕節入夜、明晨最冷「下探10度」！ 3000公尺高山有望降雪

今年最後一波！今（25）天大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，清晨最低溫落在新北石門富貴角13.2度，北部及宜蘭氣溫越晚越低，且整天濕冷，「預計今晚至明天清晨是這波冷氣團最冷時候」，氣象專家吳德榮就說，預計本島平地最低氣溫即可降至10度左右。

根據中央氣象署表示，今天白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及台東高溫22至24度，「今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段」。

氣象署預測，中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些；離島天氣，澎湖陰天16至20度，金門陰天13至16度，馬祖陰時多雲短暫雨11至13度，預計週六（27）就會逐漸回暖。

12/25全台天氣預報。圖／中央氣象署

在降雨方面，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，此外，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。

由於東北風增強，台南以北至桃園、基隆北海岸、恆春半島及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；另外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。

北台濕冷「2000公尺以上高山有望降雪」 下周回暖好天氣

吳德榮提到，今日至週六迎入冬第2波「大陸冷氣團」籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台「濕冷」應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，「今晚、明晨本島平地最低氣溫即可降至10度左右」。

另外，今天至週六（27）高山3000公尺以下，就有零星飄雪的機率，甚至2000公尺左右的高山也有可能伴隨零星飄雪，不過「可遇不可求」，預計週六、週日季風漸轉乾、氣溫略升，下週一回暖、各地晴朗。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，25日大陸冷氣團南下及影響，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

