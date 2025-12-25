聖誕節全台冷爆！今明「2地探7.5度」 3高山有望降雪

記者蔣季容／台北報導

今明兩天可能出現10度以下低溫。（圖／氣象署）

聖誕節注意保暖！今明兩天（25至26日）大陸冷氣團南下，全台大降溫，北部及宜蘭可能下探10度。氣象專家賈新興提醒，西半部沿海空曠地區及花東縱谷一帶，有機會出現7.5度低溫。此外，預估今日深夜至明日清晨，合歡山、拉拉山及太平山有降雪機率。

賈新興在臉書表示，這波冷氣團預估在台北氣象站最低溫是13.7至14.5度，西半部沿海空曠地區及花東縱谷一帶，有機會出現7.5至9度左右的低溫。

賈新興指出，預估北部3000公尺以上高山的氣溫和水氣，比之前預報的更加有利降雪現象的發生。合歡山有雨夾雪的機率，不排除拉拉山及太平山也有降雪發生的機率，時間點落在今日深夜至明日清晨。

今明兩天水氣增多。（圖／氣象署）

氣象署預報員曾昭誠說明，今天北部及宜蘭愈晚愈冷，最冷時間點是今晚至明晨，北部及宜蘭低溫13至15度，部分地區可能下探10度，南部及台東約13至16度。週六至週日稍微回暖，全台低溫約12至18度，下週一（29日）各地溫度才明顯回升，不過下週二（30日）又有一波東北季風增強，北部及宜蘭溫度又略降。

降雨方面，今天北部、東半部及恆春有雨，桃園以北、宜蘭有較大雨勢。週六至週日冷氣團減弱，降雨趨緩，僅桃園以北、東半部及恆春有局部降雨，新竹以南多雲到晴，週日新竹以南山區也有零星雨。





