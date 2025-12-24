聖誕節冷氣團報到！年末聚餐多「低溫＋高脂飲食」打擊心血管 醫授3招防護

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

尤其，聖誕節冷氣團即將報到，氣溫驟降更要注意，若輕忽日常血脂管理，可能會導致風險提升。曾國翔醫師提供3招防護方法，幫助民眾遠離心血管疾病對健康造成的威脅。

年末心血管危機一：年末聚餐多、頻接觸高脂食物

炸物、披薩、火鍋、烤肉、甜點等，是聚餐、聚會中常見的食物，但這些都是高油脂料理。年末節慶聚會多，容易接觸到這些食物，可能會讓血脂、膽固醇因此提升。





曾國翔醫師指出，火鍋料及湯底、炸物、蛋糕、濃湯等年末聚餐常見料理，普遍都含有大量飽和脂肪，若頻繁攝取容易導致血脂上升、增加血液濃稠度，造成心血管負擔加劇。

年末心血管危機二：氣溫變化 每降低1℃

而除了飲食之外，氣溫變化也會對心血管造成另一波壓力。研究顯示，氣溫每降低1℃，心血管疾病發生率就會上升約1.2％，死亡風險更會提升1.6％，若在寒流或連日低溫的情況下，心血管疾病死亡率更有可能會高出32％。





曾國翔醫師解釋，這是因為低溫會使交感神經活性上升，導致血管收縮、血壓升高，加重心血管系統負擔，如果平時忽略血脂與血管保健，心血管疾病風險可能會大幅增加。





根據氣象署資料顯示，聖誕節將有冷氣團南下，氣溫會明顯驟降，轉為濕冷天氣。因此，今年聖誕節更要留意自身健康狀況，以免在節慶歡聚之下反而造成健康隱憂。

年末聚餐＋冬季低溫雙重威脅 醫師建議採取3防護策略

面對年末聚餐與冬季低溫的雙重威脅，曾國翔醫師建議，民眾應掌握以下3大防護策略，降低心血管負擔、管理血脂及膽固醇，以減少心血管疾病風險：

飲食控油、控膽固醇：聚餐時優先選擇清蒸、川燙、少油料理；火鍋與烤肉搭配蔬菜、海鮮與豆製品，減少高脂內臟、油炸物與奶油甜點攝取。

保暖與提升循環：外出穿著足夠保暖的衣物，避免血管因低溫而劇烈收縮。聚餐後適度散步、伸展，以促進血液循環、減輕血管壓力。

營養補充輔助管理：現代人作息忙碌、飲食不規律，又常有聚餐需求，適當補充營養品來輔助血脂穩定，也可成為健康管理的一環。

在享受美食與節慶氛圍之餘，也別忽視心血管健康，透過飲食、保暖、運動等生活習慣調整，維持心血管健康平衡，才能更安心地迎接嶄新的一年。



