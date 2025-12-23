聖誕節冷氣團報到！降雨低溫夾擊「濕冷體感很要命」

12月25日聖誕節將在兩天後到來，當天的天氣輪廓也已逐漸成形。對此，氣象粉專提醒，25日清晨將迎來新一波冷空氣，強度逼近冷氣團，且伴隨水氣，北台灣與宜蘭一帶很可能會在濕冷中迎接聖誕節，體感非常要命。

週四（25日）聖誕節當天清晨，下一波冷空氣正式報到。（圖／翻攝自臉書／ 台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書分析天氣趨勢指出，週二（23日）東北季風減弱，各地以晴朗天氣為主，氣溫回升；週三（24日）下半天東北季風逐漸增強，北台灣天氣再度轉變。週四（25日）聖誕節當天清晨，下一波冷空氣正式報到，強度接近冷氣團，且挾帶水氣，屆時北台灣感受將特別濕冷，其他地區夜晚與清晨同樣偏冷，低溫約落在13至15度之間。

廣告 廣告

週四（25日）聖誕節當天清晨，下一波冷空氣正式報到。（圖／翻攝自Threads／台灣颱風論壇）

另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在Threads發文提醒「平安夜，轉冷確認！」並分享一週氣溫走勢圖，指出冷空氣將於平安夜前後南下，準備挑戰今年冬天第二波冷氣團。由於這波冷空氣水氣充足，北部及宜蘭地區非常可能在濕冷的天氣中過聖誕，「就算氣溫最低約在14到15度，但在下雨加成之下，那個濕冷感是很要命的。」

至於中南部地區，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因位處背風面，天氣型態仍以乾冷為主，不過日夜溫差明顯，預報甚至出現單日15到25度的明顯落差，提醒民眾外出與穿搭需多加留意。

延伸閱讀

影/連家都不要了？高雄逆子跟母吵架後疑縱火「整棟樓燒起來」

墨西哥軍機驚傳墜毀！ 美國境內失控至少4人死亡

近六成國人認民進黨不清廉 連綠營支持者都挺不下去