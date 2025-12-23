聖誕節冷颼颼！全台明有感降溫「凍5天」最冷時間曝光

明日起有冷空氣南下，且將於周四、五接近大陸冷氣團等級，全台明顯降溫。（示意圖／東森新聞）





冷得很有感！綜合中央氣象署及氣象粉專分析，明日起有冷空氣南下，且將於周四、五接近大陸冷氣團等級，全台明顯降溫，最冷的時間約落在周五清晨，預計要到下周一氣溫才會回暖。

全台冷5天

中央氣象署指出，明（24）日起冷空氣南下，且到了周四、五強度將接近大陸冷氣團等級，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦涼，各地低溫下探到13至17度，且空曠地區及近山區會再低1至2度，預計要到下周一（29日）氣溫才會稍微回升。

轉冷又多雨

降雨方面，中央氣象署表示，迎風面北、東半部及恆春半島皆有局部短暫雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機率。

未來天氣型態。（圖／中央氣象署）

下雪機率

中央氣象署進一步指出，明晚至周四全台3500公尺左右或以上高山，及周五、六全台3000公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率。

最冷時段

針對此次降溫，氣象粉專「氣象報馬仔」也發文直呼「各地將會冷得很有感」，表示下次氣溫明顯轉變時段將會落在本周四聖誕節晚間，有強冷空氣快速推進且南壓，且強度有增強為大陸冷氣團之趨勢，從周四晚間開始各地氣溫將會明顯轉變且越晚越冷，最冷時段將落在周五清晨，提醒民眾做好保暖準備。

